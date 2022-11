Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di tutto rispetto, curato nel design e nella dotazione tecnica, ricco di funzioni utili — come il supporto alla S Pen e alla modalità DeX, che ne ampliano le possibilità di utilizzo produttivo — e corredato dell’eccellente supporto software del produttore sudcoreano; sebbene non si tratti del modello posizionato più in alto nella gamma, parliamo comunque di un tablet non esattamente economico, per questo motivo è sempre una buona notizia quando offerte come quella attualmente attiva su Amazon ne abbattono il prezzo di listino fissando un nuovo minimo di riferimento.

Nel caso in cui le offerte prese in esame di seguito non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

Samsung Galaxy Tab S8: offerta su Amazon al minimo storico

No, non parliamo né del gargantuesco Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (di cui trovate a questo link la nostra recensione), né del figlio mediano Samsung Galaxy Tab S8+, bensì del modello “base” Samsung Galaxy Tab S8: nel momento in cui scriviamo, la variante con connettività solo Wi-Fi nel taglio di memoria top da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto. A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che si tratti di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi (consegna entro giovedì, 3 novembre), eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti.

Entrando nel merito dell’offerta, si tratta di uno sconto del 24% che taglia il prezzo di listino di oltre 200 euro e porta il prezzo finale a 648 euro; la sola colorazione scontata è la classica Graphite. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Samsung Galaxy Tab S8 8 GB + 256 GB Graphite Wi-Fi a 648 euro

Se siete indecisi, ecco la scheda tecnica del tablet di Samsung per aiutarvi nella scelta:

display LTPS TFT da 11 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel, 276 ppi) con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core da 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 3.2

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP

fotocamera anteriore da 12 MP ultra-grandangolare

quattro speaker by AKG con Dolby Atmos, 3 microfoni, sensore d’impronte laterale

S Pen inclusa

batteria da 8000 mAh con Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W

Android 12 con One UI 4.0

dimensioni di 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, peso di 503 g (507 per la versione 5G).

Due alternative più economiche

Anche a questo nuovo prezzo minimo, Samsung Galaxy Tab S8 rimane un tablet Android costoso e fuori dalla portata di parecchi utenti; del resto, non tutti valutano l’acquisto di un tablet per farne un utilizzo particolarmente importante. Insomma, se per motivi di esigenze o di budget vi siete trovati a scartare il modello segnalato qui sopra, sappiate che ci sono due alternative valide e più economiche che potrebbero fare al caso vostro.

Rimanendo in casa di Samsung, Galaxy Tab S6 Lite 2022 è attualmente disponibile all’acquisto con un sconto del 24%, che ne porta il prezzo finale a 343 euro. Il modello in questione ha 4 GB + 128 GB e la S Pen. Ecco il link per acquistarlo:

Acquista Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) 4 GB + 128 GB Oxford Gray a 343 euro

Cambiando brand, c’è un nuovo tablet di Lenovo al minimo storico: Lenovo Tab P11 Pro è attualmente scontato di 100 euro nella versione 8 GB + 256 GB. Ecco il link:

Acquista Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) 8 GB + 256 GB Storm Grey a 399 euro

Leggi anche: migliori tablet Android

Infine, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.