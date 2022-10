Recentemente alcuni proprietari delle cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro hanno riscontrato problemi ad attivare Google Assistant pronunciando “Ok Google”, inoltre i possessori di uno smartphone Google Pixel 7 stanno sperimentando vari problemi con Android Auto, incluso un misterioso errore che indica che l’app non è compatibile con lo smartphone. Ora l’azienda di Mountain View ha risolto entrambi i problemi.

Google risolve un problema di Pixel Buds Pro con Google Assistant

Google Assistant presentava un messaggio di errore sull’incompatibilità linguistica quando veniva richiamato vocalmente tramite Pixel Buds Pro, anche se gli utenti interessati riuscivano ad attivarlo tramite i controlli sulle cuffie.

Google afferma che la funzionalità ora opera come previsto sulle cuffie Pixel Buds Pro e suggerisce alcuni passaggi da seguire nel caso si riscontrassero problemi con Google Assistant.

La procedura prevede di inserire le cuffie Pixel Buds Pro nella custodia con funzione di ricarica, riavviare lo smartphone, attendere cinque minuti dopodiché estrarre le cuffie dalla custodia, quindi verificare che le cuffie siano collegate allo smartphone e accedere a Impostazioni > App > Assistente > Visualizza tutte le impostazioni dell’assistente > Dispositivo > Pixel Buds Pro. Qui è necessario assicurarsi che l’opzione per pronunciare “Ok Google'” sia attivata.

Google annuncia importanti correzioni per Android Auto

In alcuni casi Google Pixel 7 non riesce ad avviare Android Auto, anche se l’app è già installata sullo smartphone, mentre in altri casi l’app non può essere scaricata dal Google Play Store. Dal momento che queste problematiche sono stare riscontrate da più utenti, Google ha avviato un’indagine per venire a capo della questione.

La società ha da poco annunciato che il problema è stato risolto e quindi ora è possibile scaricare l’app Android Auto dal Google Play Store senza incontrare il frustrante messaggio che indica che l’app non è compatibile con il dispositivo. La versione più recente di Android Auto è la 8.4 che è attualmente in rilascio attraverso il Play Store.

