L’icona di Google Duo sta sparendo dai nostri smartphone Android, questa volta in via definitiva. La casa di Mountain View aveva deciso di lasciare il “doppione” di Google Meet come semplice collegamento a quest’ultima, in modo da non confondere gli utenti (e ottenendo l’effetto contrario?), ma con l’aggiornamento in distribuzione non ci sarà più posto per le due icone. Nel frattempo, senza annunci ufficiali, Google ha rimosso la mappa dedicata al COVID-19 da Maps.

Google Meet prende definitivamente il posto di Duo: addio all’icona

Come ricorderete, a inizio agosto Google Meet e Duo si sono “fusi” in un’unica applicazione dedicata alle videochiamate, mantenendo il nome della prima. A fine agosto però, Big G ha deciso di rilasciare un aggiornamento dell’app che ha ripristinato Google Duo: si trattava solamente di un collegamento a Meet, pensato per semplificare la vita agli utenti e abituarli piano piano al passaggio all’altra app.

Con l’update in distribuzione nelle prossime ore, versione 177.0.482666072, Google Meet si prende tutta la scena ed elimina l’icona di Google Duo dal drawer delle applicazioni. Con questo aggiornamento non ci sarà dunque più alcun doppione: per far partire una videochiamata basterà scorrere solo un po’ di più per trovare la nuova app.

Per tenere aggiornata l’app Google Meet su Android potete seguire il badge che vi porterà direttamente al Google Play Store. L’aggiornamento potrebbe non essere ancora disponibile per tutti, ma se avete fretta potete affidarvi fin da subito ad APKMirror per l’installazione manuale.

Google Maps ha rimosso la mappa dedicata al COVID-19

Senza annunci ufficiali, Google ha deciso di rimuovere in queste settimane la mappa dedicata al COVID-19 all’interno di Google Maps. A disposizione all’interno dei livelli e delle varie tipologie di mappe dal settembre 2020, indicava le medie degli ultimi sette giorni dei casi di COVID-19 in zone specifiche, per mostrare dove si stava diffondendo più rapidamente il virus.

La rimozione è ufficializzata da Google all’interno della pagina dedicata al supporto, all’interno della quale possiamo leggere:

“Abbiamo lanciato il livello COVID-19 nel 2020 per aiutare le persone a conoscere l’andamento dei casi di COVID-19 in un’area. Da allora, man mano che le persone in tutto il mondo hanno ottenuto un maggiore accesso ai test, ai vaccini anti COVID-19 e ad altre risorse, anche le loro esigenze di reperire informazioni sono cambiate. A causa del calo dell’utilizzo del livello COVID-19, a partire da settembre 2022 questo livello non è più disponibile su Google Maps per dispositivi mobili e il Web, ma puoi comunque trovare le informazioni utili più recenti sul COVID-19, come varianti, vaccinazioni, test, prevenzione e altro, nella Ricerca Google. Inoltre, su Maps potrai comunque trovare luoghi come centri per i test e centri vaccinali.“

Il livello è stato dunque rimosso da Google Maps a causa di un calo dell’utilizzo da parte degli utenti. Per verificare di avere la versione più recente dell’app Google Maps a bordo del vostro dispositivo Android potete seguire il badge qui in basso.

