Le estensioni di Google Chrome possono risultare utili in più occasioni, tuttavia rappresentano un rischio per la sicurezza del browser, poiché i criminali informatici possono sfruttarle per installare malware.

Secondo una ricerca di Guardio Labs, oltre un milione di computer in tutto il mondo sono infettati da un adware veicolato attraverso le estensioni del browser Chrome e non solo.

L’adware Dormant Colors infetta oltre un milione di computer sfruttando le estensioni del browser

Lo studio di Guardio Labs ha evidenziato che l’adware Dormant Colors è stato individuato in decine di estensioni di Google Chrome che sono state installate su oltre un milione di PC.

Il malware ha lo scopo di dirottare le ricerche sul sistema della alla vittima verso pubblicità con link di affiliazione a popolari siti di e-commerce che permettono allo sviluppatore dell’adware di intascare le relative provvigioni.

Bleeping Computer afferma che l’infezione inizia con pubblicità o reindirizzamenti malevoli quando gli utenti visitano pagine Web che offrono un video o un download. Non appena l’utente tenta di scaricare un software o di guardare un video viene reindirizzato a un altro sito che porta all’installazione di un’estensione malevola nel browser Google Chrome o Microsoft Edge.

In questi casi dei validi strumenti per la sicurezza informatica possono essere di aiuto, ma non sono in grado di impedire comportamenti imprudenti da parte dell’utente.

