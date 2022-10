CoopVoce è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia. Si tratta di un operatore virtuale che sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Con lo switch off del 3G di TIM, completato nel corso della prima metà del mese di ottobre dopo una lunga procedura, i clienti CoopVoce possono ora utilizzare solo la rete 4G oltre che quella 2G.

Per il prossimo futuro, CoopVoce ha in programma un’importante novità per il suo servizio. L’operatore si prepara ad introdurre, finalmente, il supporto VoLTE che, con lo switch off del 3G, diventa un elemento essenziale del servizio di un operatore virtuale. Grazie al VoLTE, infatti, sarà possibile utilizzare la rete 4G anche per le chiamate.

CoopVoce prepara il debutto del VoLTE: appuntamento al primo trimestre del 2023

I clienti CoopVoce dovranno attendere qualche mese prima di poter iniziare a sfruttare il VoLTE e le chiamate su rete 4G. Per i prossimi mesi, infatti, dopo lo switch off del 3G di TIM, per i clienti CoopVoce sarà necessario utilizzare la rete 2G per le chiamate con una serie di compromessi che potrebbero far storcere il naso.

Senza il supporto VoLTE, infatti, la qualità audio delle chiamate è più bassa ed anche la copertura potrebbe essere peggiore. Da notare, inoltre, che non sarà possibile utilizzare la rete Internet durante una telefonata. Tutti questi compromessi, dovuti all’impossibilità di utilizzare il 3G, saranno cancellati dall’arrivo del VoLTE.

CoopVoce introdurrà il supporto VoLTE nel primo trimestre del 2023. La conferma è arrivata dalla rivista Consumatori di ottobre che viene distribuita in alcuni punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale. Al momento, non ci sono informazioni più precise sulla questione.

L’introduzione del VoLTE dovrebbe essere graduale. L’operatore dovrebbe iniziare a supportare i primi smartphone nel corso delle prime settimane del prossimo anno. Progressivamente, quindi, il supporto a questa tecnologia, oramai essenziale, diventerà più vasto andando a ridurre il gap tra il servizio offerto da CoopVoce e quello di altri operatori virtuali che già hanno introdotto il VoLTE.

Ricordiamo che CoopVoce è un importante riferimento del mercato, sia per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo delle offerte che la trasparenza tariffaria. Il provider, inoltre, mette a disposizione diversi vantaggi extra per la sua clientela come la possibilità di sfruttare la eSIM, di utilizzare tutti i Giga inclusi nell’offerta in UE per il primo mese (un bonus ottimo quando si va in vacanza) e di ritirare la SIM direttamente presso un punto vendita Coop.

Staremo a vedere quanto tempo sarà necessario per registrare l’arrivo effettivo del supporto VoLTE per i clienti CoopVoce.

