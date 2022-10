TIM Party, il programma fedeltà completamente gratuito rivolto ai clienti del noto operatore di telefonia fissa e mobile, ha attivato un nuovo mini-concorso nei giorni scorsi e il motivo per il quale ci interessa particolarmente è presto detto: il premio che TIM ha messo in palio questa volta è rappresentato dall’ottimo smartphone OPPO Reno8 Pro 5G.

Mini-concorso TIM Party con OPPO Reno8 Pro 5G: informazioni utili

Partiamo dalle informazioni più importanti relative a questa nuova iniziativa: TIM la classifica come un “Mini-concorso Ricorrente” e ne segnala il periodo di validità dal 20 ottobre scorso al prossimo 3 novembre. Questo “mini-concorso Ricorrente” si inserisce nel solco del concorso a premi Party Collection VI di TIM, attivato lo scorso mese di luglio e valido fino all’8 gennaio 2023 (con estrazione finale il 31 marzo 2023). Il nuovo mini-concorso mette in palio OPPO Reno8 Pro 5G, per la precisione ce ne sono dieci a disposizione (il valore complessivo dei premi in palio è di 7.999 euro e il dispositivo ha un prezzo di listino di 799,90 euro).

Hanno diritto di partecipare al mini-concorso in argomento tutti i clienti TIM titolari di un contratto di rete fissa residenziale e/o di una numerazione mobile ricaricabile o in abbonamento; in tutti i casi, a prescindere dal fatto che la linea fosse già attiva o sia stata attivata durante il periodo di validità del concorso, è richiesto che la stessa rimanga attiva fino al momento dell’assegnazione del premio.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è necessario essere registrati a TIM Party ed eseguire l’accesso; fatto questo, basta cliccare sul banner dedicato al nuovo concorso e — presa visione dell’informativa sulla privacy e accettato il regolamento — cliccare sul tasto “Gioca ora!” per scoprire subito l’esito della giocata e l’eventuale vincita del premio (modalità instant-win). I clienti fortunati non dovranno fare altro che seguire la procedura di accettazione, compilando il form con i propri dati (indirizzo, numero civico, codice postale), e attendere pazientemente l’arrivo del premio (entro 180 giorni dall’assegnazione).

Il numero di tentativi giornalieri a disposizione non è uguale per tutti, anzi i clienti sono suddivisi in vari cluster:

Cluster 1: 1 tentativo al giorno, clienti TIM attivi da massimo 12 mesi;

Cluster 2: 2 tentativi al giorno, clienti TIM attivi da più di 12 mesi, ma fino a 5 anni;

Cluster 3: 3 tentativi al giorno, clienti TIM attivi da più di 5 anni;

Cluster 4: 5 tentativi al giorno, clienti TIM sia di rete mobile che fissa, clienti con una linea mobile abbonata e clienti con una linea mobile prepagata su cui sia attiva TIM 100%, TIM Unica, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Super, TIM Smart o TIM Connect.

L’attivazione della Ricarica Automatica o la domiciliazione della fattura danno diritto ad un tentativo aggiuntivo ogni giorno. Non è previsto un limite di vincite per cliente: i vincitori potranno partecipare anche nei giorni successivi e tentare ancora la fortuna.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore.

Conosciamo OPPO Reno8 Pro 5G

Il mini-concorso di cui sopra è gratuito, non richiede alcun impegno e consente di raccogliere badge per partecipare all’estrazione finale di TIM Party Collection VI. A questi motivi già sufficienti per lasciarsi convincere a partecipare, aggiungiamo la scheda tecnica di OPPO Reno8 Pro 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ con refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento a 180 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1300 octa core a 6 nm (4 Cortex A78 + 4 A55 e GPU Mali-G77 MC9)

8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8 e PDAF), sensore B/N da 2 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 da 32 MP

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali ottico sotto al display

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W con cavo

sistema operativo ColorOS 12.1 basato su Android 12

dimensioni e peso: 160,6 x 73,4 x 7,7 mm, 179 grammi

