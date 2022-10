Solo poche ore fa vi abbiamo riportato le parole di Mark Zuckerberg che riferiva come WhatsApp sia molto più sicuro di iMessage grazie alla cittografia end-to-end capace di funzionare su iOS e Android anche per le chat di gruppo. Ora giungono nuove informazioni, direttamente dall’ultima versione di WhatsApp Beta.

Nella più recente versione in anteprima, la popolare app di messaggistica riceve alcune modifiche all’interfaccia utente, che vanno a sommarsi alle precedenti rilasciate in precedenza; le ultime, in ordine cronologico, erano state la nuova scorciatoia per la fotocamera, riposizionata per far spazio alla scheda delle Comunità e la scheda per gli strumenti aziendali dedicata agli utenti di WhatsApp Business.

WhatsApp Beta: ci sono novità per l’interfaccia utente

Dopo avere risolto un fastidioso bug che impediva a WhatsApp di notificare i nuovi messaggi (niente avviso sonoro e, in alcuni casi, nemmeno la vibrazione), emerso con la versione 2.22.22.11 di WhatsApp Beta (e risolto con la versione 2.22.22.16 della stessa), il team di sviluppo dell’app sta rilasciando, lato server, alcune modifiche minori ad alcuni elementi dell’interfaccia utente.

Le novità sembrano giungere ad alcuni beta tester che eseguono le versioni 2.22.22.16 o 2.22.23.3 di WhatsApp Beta, versioni contrassegnate come compatibili, e WhatsApp Business Beta.

Nello specifico, come mostrato dalla precedente immagine, la novità principale investe le schede presenti nella schermata principale della popolare app di messaggistica: i nomi delle schede, adesso, non sono più scritti in maiuscolo; anche il resto delle stringhe di testo che, fino ad ora, erano in maiuscolo, sembra ora essere stato modificato per essere in minuscolo (al netto dell’iniziale).

Il team di sviluppo di WhatsApp ha inoltre iniziato a ridisegnare tutti i pulsanti presenti all’interno dell’app, ora arrotondati: un esempio lampante è reperibile sempre nella immagine condivisa in precedenza; fino ad oggi, al percorso “Impostazioni > Aiuto > Info app” la pagina “LICENZE” era raggiungibile tramite un link testuale, mentre adesso questo è stato sostituito da un pulsante con la scritta “Licenze”.

Sembra che in WhatsApp Beta (per il momento, poi il meccanismo verrà esteso anche future alle versioni stabili dell’app), dunque, gli sviluppatori abbiano iniziato ad introdurre piccole modifiche per cercare di rispettare gli standard del Material You di Android, per quanto concerne tipografia e pulsanti: queste modifiche, dunque, potrebbero essere seguite da altre, già nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Come aggiornare l’app o iscrivervi al programma beta

Per non rischiare di perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app, direttamente tramite il Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, tra cui le ultime novità estetiche di cui vi abbiamo appena parlato, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo (al momento della stesura dell’articolo è così), potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

