È già passato parecchio tempo da quando il team di WhatsApp ha annunciato le Community, dei veri e propri aggregatori di gruppi all’interno di un unico maxi-gruppo, ma da allora la novità non si è ancora palesata per vie ufficiali all’interno dell’app, limitandosi ad alcune apparizioni sporadiche e al rilascio di tracce qua e là all’interno delle varie versioni in anteprima.

Una delle novità grafiche (e funzionali) che seguiranno all’avvento delle Community è legata alla scheda che conterrà le stesse, che rimpiazzerà quella attualmente assegnata alla fotocamera di WhatsApp, nella barra di fianco alla lista delle chat, agli aggiornamenti di stato e alle chiamate. La scorciatoia della fotocamera non è tuttavia destinata a scomparire dalla schermata iniziale di WhatsApp: gli utenti che eseguono le più recenti versioni beta della popolare app di messaggistica, sia su Android che su iOS, stanno infatti ricevendo una piccola novità al riguardo.

WhatsApp sta rilasciando una nuova scorciatoia per la fotocamera nella beta per Android e iOS

Dopo avere rimpiazzato la scheda della fotocamera con la scheda delle Community, per molti dei beta tester di WhatsApp Beta per Android e iOS, il team di sviluppo della popolare app di messaggistica sta rilasciando una nuova scorciatoia alternativa per la fotocamera, proprio per coloro che hanno già ricevuto la nuova scheda delle Community e che quindi non ritrovavano più la fotocamera tra le funzionalità in primo piano all’interno dell’app: si tratta di un passaggio quasi obbligato nel percorso che porterà al rilascio dei nuovi gruppi di gruppi per tutti.

Stando a quanto testimoniato dal portale specializzato WaBetaInfo, tanto sugli smartphone Android quanto sugli iPhone di Apple, la nuova scorciatoia della fotocamera sarà collocata nella parte alta della schermata iniziale di WhatsApp: alla sinistra dell’icona per avviare una nuova chat su iOS (immagine a sinistra) e alla sinistra dell’icona per la ricerca all’interno delle chat su Android (immagine a destra).

Per quanto concerne alcuni utenti Android di WhatsApp Beta, la nuova scorciatoia della fotocamera era già disponibile in occasione del rilascio della versione 2.22.19.7 dell’app con nuove attivazioni in occasione del rilascio della versione 2.22.20.4, che mostrava la nuova scorciatoia anche ad alcuni utenti che non visualizzavano ancora la nuova scheda delle Community. Se per gli utenti Android, dunque, si tratta di un ritorno della scorciatoia, per gli utenti iOS si tratta di una prima volta: il denominatore comune continua ad essere la presenza della scheda dedicata alle Community.

Chiusa questa piccola parentesi storica, la nuova scorciatoia della fotocamera di WhatsApp è in fase di rilascio graduale per coloro che eseguono le più recenti versioni di WhatsApp Beta, ovvero la versione 2.22.21.5 per Android e la versione 2.22.0.73 per iOS (versioni contrassegnate come “compatibili” con questa funzionalità)

Come aggiornare l’app o iscrivervi al programma beta



Per non rischiare di perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo (al momento della stesura dell’articolo è così), potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp