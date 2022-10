WhatsApp è molto popolare, ma non negli Stati Uniti, quindi Meta sta cercando di far crescere la sua piattaforma di messaggistica anche negli USA attraverso una campagna di marketing iniziata a gennaio e ora in fase di ampliamento.

WhatsApp è molto più privato e sicuro di iMessage, afferma Mark Zuckerberg

In un post su Instagram, oggi il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha affermato che WhatsApp è “molto più privato e sicuro di iMessage”, poiché utilizza una crittografia end-to-end che funziona su iOS e Android anche per le chat di gruppo.

Zuckerberg aggiunge inoltre che con WhatsApp è anche possibile impostare la scomparsa di tutte le nuove chat con il semplice tocco di un pulsante e che l’anno scorso la società ha introdotto anche i backup crittografati end-to-end, sottolineando che che iMessage non offre tutte queste caratteristiche.

Will Cathcart, capo di WhatsApp presso Meta, spiega il tutto in una discussione su Twitter affermando che l’azienda sta ampliando la campagna di marketing avviata a gennaio per informare le persone negli Stati Uniti dell’importanza della crittografia end-to-end, sottolineando che i 5,5 miliardi di SMS che vengono ancora inviati ogni giorno negli USA non sono sicuri.

Cathcart ha inoltre affermato che WhatsApp “sta crescendo” negli USA, ma molto probabilmente vorrebbe che crescesse di più.

Nel frattempo WhatsApp Beta 2.22.22.14 anticipa due dettagli fondamentali per i messaggi modificati.

