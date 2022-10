Abbiamo appena superato la metà di ottobre, ma sappiamo già quasi tutto della scheda tecnica di Samsung Galaxy S23. Stiamo sempre parlando di indiscrezioni, ma le informazioni uscite quest’oggi vanno a “confermare” quelle trapelate nel corso delle ultime settimane. Non sono da escludere sorprese prima della presentazione ufficiale, ma andiamo a scoprire le probabili specifiche del prossimo smartphone di fascia alta del produttore.

Resta poco mistero intorno a Samsung Galaxy S23: ecco le specifiche tecniche

La serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere presentata entro il primo trimestre 2023 (alcuni rumor parlano addirittura di un Unpacked entro fine anno) ed essere composta come al solito da tre modelli: a quello “base” si dovrebbero aggiungere Samsung Galaxy S23+, che dovrebbe essere molto simile al fratello minore (dimensioni a parte, ovviamente), e il vero e proprio flagship Samsung Galaxy S23 Ultra.

Yogesh Brar, nome noto nel panorama dei leak, ha diffuso oggi su Twitter quella che potrebbe essere la scheda tecnica quasi completa di Samsung Galaxy S23. Le indicazioni riguardano schermo, chipset, fotocamere, batteria, velocità di ricarica, software e non solo, anche se per il momento non sembra esserci nessuna sorpresa rispetto alle specifiche trapelate in questi giorni:

display Super AMOLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP

fotocamera anteriore da 10 MP

batteria da 3900 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W

Android 13 con One UI 5

Ancora da capire se il SoC di Qualcomm, l’atteso Snapdragon 8 Gen 2 che sarà presentato il mese prossimo (i punteggi non sembrano niente male), sarà a bordo di tutti i Galaxy S23 sparsi per il mondo. In Italia è “sempre” arrivata la versione Exynos, ma questo potrebbe essere un anno diverso dal solito sotto questo punto di vista. Come potete vedere qui sopra, la possibile scheda tecnica rimane piuttosto “conservativa”, perlomeno se restiamo a guardare i numeri. La bella notizia è l’aumento dei mAh a disposizione rispetto a Galaxy S22, con il passaggio da 3700 a 3900 mAh, ma sembra che la velocità di ricarica rimarrà la stessa (25 W con cavo e 15 W wireless). Samsung tende a non spingere troppo in questa direzione, almeno per il momento.

Scontata la presenza di Android 13 con la One UI 5: la personalizzazione di Samsung dovrebbe essere in dirittura di arrivo per la serie Samsung Galaxy S22 (già dal 24 ottobre?) e dovrebbe fare capolino su diversi altri modelli entro la fine dell’anno. Nelle prossime settimane spunteranno ancora più indicazioni riguardanti la gamma Samsung Galaxy S23: continuate a seguirci perché non vi faremo perdere alcun dettaglio. Cosa vi aspettate dai prossimi flagship del produttore sud-coreano?

In copertina Samsung Galaxy S22

