Qualcomm deve ancora annunciare le specifiche complete del chipset Snapdragon 8 Gen 2, ma un benchmark del nuovo SoC da poco trapelato fornisce un’anteprima delle sue prestazioni.

Il benchmark di un Samsung Galaxy S23 equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2 è emerso sulla piattaforma Geekbench con punteggi che anticipano una notevole crescita delle prestazioni.

Individuato il primo benchmark di Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2

Secondo gli elenchi di Geekbench l’unità utilizzata è SM-S911U (Galaxy S23), mentre lo Snapdragon 8 Gen 2, nome in codice Kalama, si presenta come un chipset octa-core, ma con un’architettura apparentemente riorganizzata.

Essendo realizzato sul nodo a 4 nm di seconda generazione di TSMC, lo Snapdragon 8 Gen 2 risulta munito di core con frequenza di clock più alta, ma invece della configurazione classica adottata anche dallo Snapdragon 8 Gen 1 con un core a piena velocità e quattro core minori per le attività secondarie, lo Snapdragon 8 Gen 2 risulta munito di un core principale a 3.36 GHz, 4 core mediani a 2.80 GHz e 3 core secondari a 2.02 GHz.

Le frequenze di clock superiori hanno permesso allo Snapdragon 8 Gen 2 di ottenere l’eccezionale punteggio di 1524 punti nel test in single-core e di 4597 punti in multi-core sull’unità Samsung Galaxy S23 utilizzata. Per fare un confronto, Samsung Galaxy S22 ha ottenuto 1157 punti in single-core e 3307 punti in multi-core.

Queste prestazioni appaiono alla pari con quelle di un iPhone 14 con chipset Bionic A15 nei risultati multi-core, nonostante il clock molto più lento, e inferiore solo al nuovo Bionic A16 presente nell’iPhone 14 Pro Max.

Il nuovo processo produttivo di TSMC dovrebbe portare anche notevoli ottimizzazioni per quanto riguarda l’efficienza energetica mantenendo intatte le prestazioni del chipset.

