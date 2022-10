Google Chrome offre un modo abbastanza rapido per archiviare e compilare automaticamente le password per l’accesso ai siti Web, tuttavia la soluzione di Google non è mai stata a livello dei concorrenti che offrono gestori di password multipiattaforma completi.

Ora l’azienda di Mountain View sta migliorando la gestione delle password per il suo browser rendendo l’accesso ai siti Web più veloce.

Google Chrome testa un modo più veloce per accedere ai siti web su Android

Come notato da Artem Russakovskii sul suo Google Pixel 7 Pro, la nuova implementazione sembra uguale alla precedente, tuttavia introduce una differenza fondamentale. Dopo aver confermato di voler accedere con le credenziali visualizzate da Google Chrome tramite riempimento automatico, il login prosegue automaticamente senza dover dare ulteriori conferme, quindi il processo ora richiede un tocco in meno sul display.

Con questa nuova procedura è più comodo accedere ai siti Web senza dover ricordare le password, tuttavia è necessario ricordarsi di selezionare l’opzione “mantienimi connesso” prima di utilizzare la nuova funzionalità di riempimento automatico.

Questa nuova implementazione è abilitata automaticamente solo per alcuni utenti, ma è anche possibile attivarla manualmente digitando chrome://flags/#touch-to-fill-password-submission nella barra degli indirizzi di Google Chrome e attivare la relativa opzione dal menu, come mostrato qui sotto.

È probabile che per Google si tratti di una soluzione tampone poiché il suo obiettivo finale è quello di creare un futuro senza password basato su passkey firmate crittograficamente e archiviate su un chip sicuro nel dispositivo e sottoposte a backup in modo altrettanto sicuro nel cloud.

Leggi anche: Android e Google Chrome da oggi supportano l’accesso tramite passkey