Google sta aggiornando il suo widget di ricerca personalizzabile apportando le modifiche introdotte con Android 12.

Vale la pena premettere che le modifiche riguardano il widget della Ricerca Google che si posiziona manualmente nella schermata iniziale e non quello ancorato nella parte inferiore degli smartphone Google Pixel.

Google semplifica la personalizzazione del widget di ricerca

In precedenza per accedere alle modifiche del widget era necessario aprire l’App Google e andare in Impostazioni > Widget di ricerca (in basso) > Personalizza widget, mentre ora è possibile modificare il widget direttamente dalla schermata home.

Dopo aver posizionato o spostato un widget di ricerca esistente ora appare l’icona della matita nell’angolo in basso a destra a indicare l’attivazione della modalità modifica, toccando la quale si apre la pagina “Personalizza” che offre quattro opzioni:

Logo della barra : a scelta tra “Google” o “G” multicolore a sinistra

: a scelta tra “Google” o “G” multicolore a sinistra Forma della barra : a scelta tra rettangolo con angoli leggermente arrotondati, curvatura più prominente oppure a forma di pillola predefinita

: a scelta tra rettangolo con angoli leggermente arrotondati, curvatura più prominente oppure a forma di pillola predefinita Colore della barra : a scelta tra scuro con icone a quattro colori, grigio su sfondo grigio chiaro, bianco su sfondo nero oppure personalizzato con regolazioni di tonalità e saturazione

: a scelta tra scuro con icone a quattro colori, grigio su sfondo grigio chiaro, bianco su sfondo nero oppure personalizzato con regolazioni di tonalità e saturazione Ombreggiatura barra : regolabile da completamente trasparente a completamente solido

Previous Next Fullscreen

Se l’anteprima risulta soddisfacente è possibile salvare le impostazioni, altrimenti si può ripristinare lo stile predefinito. Questa novità è stata individuata con la versione beta 13.40 dell’App Google su dispositivi che eseguono Android 12 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare ad Ottobre 2022