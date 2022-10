Alla mezzanotte di ieri avevano preso il via le “Offerte esclusive Amazon Prime” — che potremmo ufficiosamente descrivere come il secondo Prime Day dell’anno, visto che offrono ai soli clienti iscritti al programma Prime di Amazon tantissime occasioni di risparmio —, che rimarranno valide solo fino alle 23.59 di oggi, 12 ottobre (salvo esaurimento anticipato dei prodotti), e che hanno in OnePlus 10 Pro un improvviso protagonista: il top di gamma della casa cinese è attualmente disponibile all’acquisto in due tagli di memoria a prezzi senza precedenti.

Offerte esclusive Amazon Prime in breve

Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono un nuovo evento promozionale organizzato dal colosso dello shopping online riservato in via esclusiva ai clienti Prime e ufficializzato nelle scorse settimane. L’evento tocca anche il mercato italiano e si svolge dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle ore 23.59 del 12 ottobre.

Tra le innumerevoli categorie di prodotti in offerta trovano spazio anche quelle di nostra pertinenza e, nel contesto dell’elettronica, figura anche una vasta selezione di smartphone Android che coprono diverse fasce di prezzo e target di utenti.

Ricordandovi che la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon è sempre a vostra disposizione e che agli smartphone Android parte di questa nuova promozione abbiamo già dedicato un articolo più ampio — occupandoci nello specifico anche di un paio di OnePlus degni di nota —, in questa sede abbiamo deciso di puntare il mirino unicamente sul modello premium OnePlus 10 Pro.

Offerte OnePlus 10 Pro per l’Amazon Prime Day (solo 12 ottobre)

OnePlus 10 Pro non è nuovo ad offerte online di un certo peso, anzi è proprio grazie a queste che un ottimo smartphone altrimenti un po’ carente in fatto di carattere riesce a diventare nettamente più interessante, del resto la sua dotazione tecnica lo pone comunque tra i primi della classe.

Nel momento in cui scriviamo, OnePlus 10 Pro si trova coinvolto nelle Offerte esclusive Prime di Amazon in una sola colorazione, Volcanic Black, ma in ben due tagli di memoria: entrambi vengono proposti al prezzo più basso di sempre per i soli clienti Amazon Prime ed entrambi abbattono ulteriormente tale minimo grazie ad un coupon esclusivo del valore di 50 euro che sarà valido soltanto per oggi (fino ad esaurimento scorte): i clienti interessati devono solo spuntare la casella “Applica coupon 50€” per acquistare il modello da 8 GB + 128 GB a soli 690 euro e addirittura quello da 12 GB + 256 GB ad appena 733,48 euro. Badate bene che parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con spedizione Prime in un giorno inclusa nel prezzo (sì, potreste averlo tra le mani già domani) ed eventuale reso gratuito. Insomma, a queste cifre OnePlus 10 Pro diventa un vero e proprio affare. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Scheda tecnica di OnePlus 10 Pro

Ecco la scheda tecnica completa di OnePlus 10 Pro:

display AMOLED con tecnologia LTPO 2.0 , con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz, rapporto d’aspetto di 20:9 e luminosità di picco di 1300 nit

, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Quad HD+ (1440 x 3216 pixel), frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz, rapporto d’aspetto di 20:9 e luminosità di picco di 1300 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 (non espandibile)

fotocamera frontale da 32 megapixel con sensore Sony IMX615 (apertura f/2.4)

fotocamere posteriori (in collaborazione con Hasselblad ): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS

): sensore principale da 1/1.43″ Sony IMX789 da 48 megapixel con apertura f/1.8 e OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 1/2.76″ da 50 megapixel con campo di visione di 150° e apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, lettore di impronte digitali sotto allo schermo, due altoparlanti stereo, Dolby Atmos

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a 50 W (anche inversa)

(SuperVOOC per uno 0-100% in 47 minuti) e wireless a (anche inversa) dimensioni: 163 x 73,9 x 8,6 mm

peso: 201 grammi

certificazione IP54

sistema operativo: Android 13 con OxygenOS 13.

Per consultare le altre proposte potete cliccare sui link qui in basso:

