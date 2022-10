Continuano gli sconti dell’Amazon Prime Day autunnale, disponibili fino alle 23:59 di stanotte (salvo esaurimento scorte): l’iniziativa prende il nome di Offerte esclusive Prime di Amazon, ma questo non cambia il contenuto. Le proposte sugli smartphone sono parecchie, ma non mancano quelle riguardanti i tablet Android di varie fasce di prezzo. Tra questi ci sono due pezzi grossi della gamma Samsung, ossia Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+, ma anche un prodotto dal costo piĂą contenuto come Galaxy Tab A8.

I tablet Samsung con le Offerte esclusive Prime di Amazon

Gli sconti di questo secondo Prime Day dell’anno sono disponibili ancora per poche ore, fino allo scoccare della mezzanotte, e sono riservati agli abbonati Amazon Prime (qui il link per sfruttare anche il periodo di prova gratuita). A distanza di qualche mese dall’evento estivo e di qualche settimana dalle proposte di Black Friday e Cyber Monday, le Offerte esclusive Prime regalano una serie lunghissima di sconti sugli smartphone e sui tablet Android. Tra questi ultimi spiccano tre modelli targati Samsung: si parte dalla fascia alta/premium con Galaxy Tab S8+ 5G e S8 Wi-Fi, per arrivare al meno costoso Galaxy Tab A8.

Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet di fascia alta con display Super AMOLED da 12,4 pollici WQXGA+ (2800 x 1752 pixel) con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, connettivitĂ di ultima generazione (5G sull’apposita versione e Wi-Fi 6E), doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e batteria da 10.090 mAh con Super Fast Charging da 45 W (con cavo). Il tablet è stato svelato nell’evento Unpacked di febbraio 2022 al prezzo consigliato di 1199 euro (5G 8-256 GB): la stessa versione è ora in offerta con piĂą di 200 euro di sconto, a 991,11 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 condivide alcune specifiche col fratello maggiore, come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e la connettivitĂ 5G (nell’apposita versione) e Wi-Fi 6E. Di diverso abbiamo lo schermo, un LTPS TFT da 11 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel) con refresh rate da 120 Hz e la batteria da 8000 mAh, sempre con ricarica rapida da 45 W. Al lancio il prezzo era di 799 euro (Wi-Fi 8-128 GB), ma grazie all’offerta Amazon è possibile portarselo a casa a 583,87 euro.

Chi non ha bisogno di tutta questa potenza e desidera spendere poco può optare per Samsung Galaxy Tab A8, disponibile in promozione a 169 euro (Wi-Fi 3-32 GB). La scheda tecnica include display TFT da 10,5 pollici Full-HD+, SoC Unisoc T618 con CPU octa core, fotocamera posteriore da 8 MP con AF e batteria da 7040 mAh con ricarica rapida da 15 W (con cavo). Il tablet in questione è stato lanciato gli ultimi giorni del 2021 al prezzo di 249,90 euro, ma attualmente viene proposto con sconto di 80 euro.

