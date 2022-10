OPPO Reno6 5G non è l’ultimo arrivato nel listino del produttore cinese, ma è ancora oggi un medio di gamma di tutto rispetto e con la nuova offerta che lo vede protagonista su Amazon in occasione del nuovo evento promozionale riservato ai clienti Prime tocca un prezzo senza precedenti sulla piattaforma.

OPPO Reno6 5G in offerta su Amazon (11–12 ottobre)

Arrivato sul mercato in Europa in coppia con il fratello maggiore Reno6 Pro 5G nel mese di settembre dello scorso anno, OPPO Reno6 5G non aveva tardato a raccogliere una pioggia di consensi, sia per il design curato (e per una particolare colorazione che ai nostalgici aveva ricordato un po’ il leggendario Nexus 4) che per un equilibrio tecnico davvero degno di nota. Lanciato sul mercato italiano al prezzo di listino di 499,90 euro, lo smartphone era dunque risultato convincente sotto molti punti di vista.

Ebbene, poco più di un anno più tardi, ci ritroviamo a parlare di nuovo di questo modello per via di un’offerta resa disponibile da Amazon nel contesto delle sue offerte esclusive Prime, attive soltanto oggi e domani (11 e 12 ottobre 2022) e riservate in via esclusiva ai clienti provvisti di sottoscrizione Prime — si tratta, in parole povere, di una sorta di secondo Prime Day dopo quello estivo. Per quanto riguarda l’offerta, OPPO Reno6 5G viene proposto al prezzo di 329,99 euro, con uno sconto del 34% rispetto al listino ufficiale (170 euro in meno) che gli fa segnare un nuovo prezzo minimo. Badate bene che parliamo di uno smartphone venduto e spedito da Amazon (dunque provvisto del solito servizio clienti impeccabile) e che, dal momento che si tratta di un’offerta riservata ai clienti Prime, viene garantita anche la consegna rapida — e senza costi aggiuntivi — entro domani: non dovete fare altro che completare il vostro ordine entro le prossime 11 ore.

Le colorazioni disponibili sono due, Arctic Blue e Stellar Black, e il taglio di memoria quello solito da 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Perché scegliere OPPO Reno6 5G ancora oggi

Dal momento che è trascorso appena più di un anno dalla presentazione ufficiale europea della serie in questione — e che nel frattempo è arrivato anche il major update ad Android 12 con interfaccia proprietaria ColorOS 12 —, può tornare utile un rapido ripasso della scheda tecnica completa di OPPO Reno6 5G:

display 20:9 AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 410 ppi) con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 900 octa core

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OV64B da 64 MP (f/1.7 con EIS), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM (5G+4G o dual 4G), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

certificazione IP54, sensore d’impronte integrato nel display, supporto Dolby Atmos

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65 W

Android 12 con ColorOS 12

dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm, peso di 182 g

Coglierete al volo quest’occasione? Ditecelo nei commenti e non dimenticate la nostra recensione scritta.

