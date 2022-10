Un video smontaggio mette a nudo Google Pixel 7 e valuta la riparabilità del dispositivo, inoltre la confronta con quella del predecessore Google Pixel 6.

Il video dello smontaggio di Google Pixel 7 pubblicato sul canale YouTube PBKreviews mostra le soluzioni costruttive adottate da Google per la sua nuova gamma di smartphone.

Google Pixel 7 messo a nudo in un video smontaggio

Il display di Google Pixel 7 è piuttosto semplice da sostituire, pioché una volta scollato dalla scocca utilizzando il tipico “plettro” è sufficiente scollegare il relativo connettore.

La sostituzione della batteria richiede di smontare diverse parti e di utilizzare una certa forza per rimuoverla dalla sede anche dopo aver ammorbidito il relativo collante.

Lo smontaggio mostra la sede per accogliere l’antenna 5G mmWave che viene installate nei modelli venduti in mercati selezionati e diversi strati di grafite che convogliano il calore verso il dissipatore centrale in metallo.

Sono inoltre visibili i punti di ancoraggio per la porta di ricarica USB-C che la mantengono fissata alla scheda principale.

Google ha provveduto a sostituire il pad termico con pasta termica su chipset e RAM, probabilmente per il fatto che Google Pixel 6 ha evidenziato problemi alle massime prestazioni.

Complessivamente non ci sono molti cambiamenti rispetto allo scorso anno, quindi il punteggio assegnato dal revisore a Google Pixel 7 è ancora di 6 su 10, tuttavia Pixel 7 Pro ha ottenuto un punteggio leggermente peggiore di 5,5 su 10, in quanto è più difficile raggiungere la sua scheda principale. Qui sotto trovate il video dello smontaggio di Google Pixel 7.

