Secondo le indiscrezioni di fine settembre il design del futuro Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe ottenere un notevole rinnovamento, ma oggi sembra che il nuovo dispositivo manterrà un aspetto più conservativo.

I render condivisi dall’informatore OnLeaks un paio di settimane fa mostravano un design con cornici estremamente sottili su tutti e quattro i lati con il teleobiettivo 3x e il sensore di messa a fuoco laser senza protuberanze.

Ice Universe smentisce i render di OnLeaks

Oggi il leaker Ice Universe ha smentito quei render riferendo che secondo le sue fonti il design di Samsung Galaxy S23 Ultra sarebbe simile a quello del predecessore, quindi con il mento più spesso e le sporgenze per ognuno dei cinque degli obiettivi posteriori.

Secondo Ice Universe, Samsung avrebbe in programma di risparmiare sui costi per la realizzazione della sua prossima gamma di smartphone di punta, pertanto anche il design sarebbe conservativo e più simile a quello di Samsung Galaxy S22 Ultra mostrato in copertina e qui sotto.

A parte il presunto design, possiamo concentrarci su cosa avrà da offrire dal punto di vista hardware il prossimo top di gamma per eccellenza di casa Samsung.

Le certezze da questo punto di vista sono ancora poche, ma in seguito ai rinnovati accordi tra Samsung e Qualcomm appare molto probabile che la gamma sarà basata sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

