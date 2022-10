I moderni smartwatch e fitness tracker integrano il GPS, quindi sono in grado di tracciare il percorso durante una passeggiata, un’escursione o una corsa. Gli smartwatch più completi come gli Apple Watch o i dispositivi dotati di Wear OS 3 sono anche in grado offrire la navigazione passo-passo al polso.

Quando Google ha presentato i dispositivi indossabili Fitbit Sense 2 e Versa 4 ha rivelato che un’app Google Maps sarebbe arrivata, ma senza fornire una tempistica.

L’app Fitbit si prepara a supportare Google Maps per Versa 4 e Sense 2

Un’analisi del codice della versione 3.68 dell’app Fitbit condotta dal team di 9To5Google ha portato alla luce dei riferimenti testuali riguardanti l’arrivo di Google Maps come nuova app nella Fitbit App Gallery.

Tuttavia, sembra che l’app di Google Maps di Fitbit non sarà indipendente, ma comunicherà con quella installata sullo smartphone che invierà le indicazioni stradali al dispositivo indossabile tramite bluetooth.

Infatti, alcune stringhe nell’app Fitbit indicano all’utente di usare l’app Google Maps sullo smartphone per ottenere automaticamente indicazioni stradali sul dispositivo Fitbit. Questo non sorprende poiché Fitbit Sense 2 e Versa 4 non offrono connettività Wi-Fi e tantomeno LTE.

Altre stringhe di testo rinvenute nel codice dell’app Fitbit indicano che sarà possibile scegliere di avviare automaticamente l’applet di Google Maps sul dispositivo Fitbit non appena si inizia la navigazione sullo smartphone.

Altri indizi suggeriscono che l’app Google Maps di Fitbit dovrebbe supportare le indicazioni stradali a piedi, in bicicletta e in auto.

Fitbit 3.68 include inoltre un nuovo processo di configurazione per Google Pixel Watch. Quando l’utente configura un nuovo dispositivo all’interno dell’app, Pixel Watch dovrebbe apparire nell’elenco dei dispositivi e toccando l’opzione gli verrà chiesto di installare l’app Google Pixel Watch che non è ancora disponibile nel Play Store.

Al momento non è chiaro quando queste funzionalità diventeranno disponibili per tutti gli utenti.

