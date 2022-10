Se OnePlus 10 Pro 5G rientra nella rosa dei candidati a diventare il vostro nuovo smartphone Android, dovete dare un’occhiata a questa nuova offerta che abbiamo scovato su eBay e che — grazie ad un codice sconto — permette di acquistare il taglio di memoria top, nella colorazione più particolare, a più di 180 euro in meno rispetto al prezzo di listino (999 euro).

OnePlus 10 Pro 5G in offerta su eBay

Presentato ufficialmente ad inizio anno e arrivato sul mercato italiano a fine marzo, OnePlus 10 Pro 5G è uno smartphone tecnicamente valido, tuttavia ha faticato a conquistare il cuore di appassionati e addetti ai lavori per via di una originalità un po’ carente. Un mese dopo l’altro, l’appetibilità del top di gamma di OnePlus è cresciuta un po’ di pari passo con il calo del prezzo online e in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta relativa al taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nell’interessante colorazione Emerald Forest.

La variante top di OnePlus 10 Pro 5G è disponibile su eBay a 864,92 euro, ma il prezzo finale scende a 814,92 euro previa applicazione del codice sconto PIT10PERTE2022. Il prodotto proviene dalla Svizzera, ma in ogni caso offre una soluzione di spedizione gratuita; per il feedback del venditore potete fare riferimento a questo link, sappiate comunque che è presente la solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OnePlus 10 Pro 5G 12 GB + 256 GB Emerald Forest a 814,92 euro con PIT10PERTE2022

Se preferite acquistare su Amazon, sappiate che i prezzi richiesti sono più alti: considerando la colorazione Volcanic Black, la differenza non è esagerata, ma per la Emerald Forest parliamo di oltre 130 euro in più:

