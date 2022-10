Il mese di ottobre inizia con le offerte SOTTOCOSTO di MediaWorld. Sia in negozio che online sono disponibili un gran numero di promozioni in grado di garantire agli utenti la possibilità di acquistare un prodotto tech a prezzo scontato. Come da tradizione, in sconto ci sono diversi smartphone Android, acquistabili ad un ottimo prezzo ed eventualmente abbinabili a smartwatch ed altri accessori. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte MediaWorld:

La nuova ondata di offerte SOTTOCOSTO di MediaWorld è disponibile. A disposizione degli utenti ci sono numerosi sconti da sfruttare per acquistare un nuovo smartphone con ottime condizioni. Per un quadro completo sulle offerte disponibili, da oggi e fino al prossimo 10 di ottobre, potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo ad analizzare alcune delle migliori promozioni disponibili.

Partiamo dal Samsung Galaxy S22 Ultra. Lo smartphone, punto di riferimento della gamma Samsung e, più in generale, del mercato Android, è acquistabile nella variante da 256 GB in offerta a 979 euro invece che a 1.379 euro. In sconto c’è anche il Samsung Galaxy S22 in offerta a 699 euro invece di 929 euro nella versione da 256 GB. Per entrambi gli smartphone di casa Samsung, sono disponibili in offerta diverse colorazioni.

Sempre in casa Samsung, segnaliamo la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy A23 5G in sconto a 239 euro invece di 349 euro, una buona soluzione per chi cerca un dispositivo economico ma completo ed in grado di offrire buone performance grazie allo Snapdragon 695. Tra le offerte disponibili, per chi è in cerca di uno smartphone di fascia media, troviamo anche l’OPPO Reno 6 in sconto a 329 euro invece che a 499 euro.

Lo smartphone ha il SoC MediaTek Dimensity 900 ed è un’ottima soluzione in questo segmento di mercato. Nella stessa fascia di prezzo c’è lo Xiaomi 11T Pro 8/256 GB in offerta a 389 euro invece che 699 euro. Lo smartphone è garanzia di ottime prestazioni grazie alla presenza dello Snapdragon 888 tra le specifiche tecniche.

Da notare che, oltre agli smartphone, è possibile acquistare diversi altri prodotti tech a prezzo ridotto grazie alle offerte SOTTOCOSTO di MediaWorld. In particolare, non mancano gli sconti su smartwatch e smartband, accessori ideali da affiancare al proprio smartphone. Tra le offerte troviamo la Huawei Watch Fit New in offerta a 59,99 euro invece di 99 euro.

In sconto c’è anche il Redmi Watch 2 Lite in offerta a 57,99 euro e soluzione ideale per chi cerca uno smartwatch economico. In offerta c’è anche la gamma Galaxy Watch. In particolare, segnaliamo l’offerta dedicata al Samsung Galaxy Watch5 da 44 mm in sconto a 269,99 euro invece di 329 euro e disponibile in diverse colorazioni.

Le offerte MediaWorld non finiscono qui. I prodotti indicati sono, infatti, solo una piccola selezione delle offerte SOTTOCOSTO disponibili. Per un quadro completo è possibile consultare il link qui di sotto. Ricordiamo che è possibile scegliere tra il ritiro in negozio e la consegna a casa. Per quanto riguarda il pagamento è possibile optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero (a partire da 199 euro di importo complessivo). Ecco le offerte:

