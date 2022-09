Continuano le indiscrezioni sulla futura famiglia di top di gamma Samsung, Galaxy S23, attesa per il prossimo anno; dopo alcune voci su processore e design oggi torniamo a parlare della batteria. La scorsa settimana vi abbiamo riportato la notizia dell’avvistamento del modulo batteria di Galaxy S23 Plus, che però considerando la scarsa qualità dello scatto, non forniva molte informazioni, soprattutto non dava indicazioni sulla sua capacità. Ora secondo nuove voci, alcuni modelli potrebbero avere un incremento di capacità della batteria.

Il modello base di Galaxy S23 potrebbe avere una batteria più capiente del predecessore

Stando a quanto riportano i colleghi di Theelec, sembra che il modello base della famiglia Galaxy S23 beneficerà di un aumento del 5% della capacità della batteria rispetto al suo predecessore Galaxy S22; non è dato sapere però se la stessa sorte toccherà anche agli altri due membri della gamma.

Il vincolo maggiore, nel cercare di aumentare le capacità della batteria su uno smartphone, è rappresentato dallo spazio a disposizione, i produttori infatti non vogliono sacrificare il design lanciando un dispositivo troppo spesso in favore di una durata della batteria maggiore; uno dei principali fornitori di moduli batteria del colosso coreano, Samsung SDI, ha però recentemente implementato una tecnologia per aumentare la capacità delle batterie di piccole dimensioni, cosa di cui potrebbe appunto beneficiare i Galaxy S23.

Come già detto, non c’è modo di sapere al momento se anche le versioni Plus e Ultra vedranno incrementata la capacità delle proprie batterie, anche in virtù del leak di cui sopra che non lascia trasparire informazioni in merito; ad ogni modo manca ancora qualche mese prima dell’arrivo ufficiale dei futuri flagship Samsung, c’è tutto il tempo perché circolino ulteriori indiscrezioni.

