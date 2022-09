Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, OnePlus 10T, Realme GT2 e GT Neo 3.

Le patch di settembre sui Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3

Il team di sviluppatori di Samsung ha avviato il rilascio di un aggiornamento che porta su Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 le patch di sicurezza di settembre.

L’update in questione ha un “peso” di circa 210 MB e porta i due smartphone alle versioni firmware F711BXXS2CVHF (Z Flip3) e F926BXXS1CVHF (Z Fold3).

Già disponibile in Olanda e Belgio, l’aggiornamento dovrebbe presto raggiungere gli altri Paesi europei.

OnePlus 10T si aggiorna e migliora la fotocamera

Arriva un nuovo aggiornamento anche per OnePlus 10T, al momento in fase di rilascio in India.

L’update in questione porta con sé la versione software A.08 di OxygenOS e dovrebbe implementare diversi miglioramenti, a partire da quello relativo alla Modalità scura in condizioni di scarsa illuminazione e da quello relativo all’effetto di esposizione della fotocamera frontale in controluce.

Tra le altre novità vi sono l’ottimizzazione dell’esperienza di utilizzo del touchscreen, il miglioramento di WiFi e stabilità delle comunicazioni, la risoluzione di qualche bug.

Realme GT2 e GT Neo3 assaggiano Android 13

Sempre dall’India arriva la notizia dell’avvio di un programma Early Access dell’interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 13 per i possessori di Realme GT2 e Realme GT Neo 3.

Gli utenti avranno pertanto la possibilità di provare l’ultima versione del sistema operativo di Google sui loro dispositivi, ovviamente accettando il rischio di poter incontrare dei bug anche di rilevante entità.

Sempre secondo i programmi del produttore, nel giro di alcune settimane si dovrebbe arrivare alla versione stabile dell’aggiornamento.

In sostanza, i possessori di Realme GT2 e GT Neo 3 possono essere fiduciosi del fatto che riceveranno presto l’atteso update che porterà Android 13 sui loro smartphone.