Anche le applicazioni di Google, nonostante i grandi sforzi del suo team di sviluppatori, di tanto in tanto sono soggette a dei problemi e gli ultimi esempi al riguardo sono rappresentati da Google Foto e Google Wallet.

Google Foto e le immagini rovinate

Iniziando da Google Foto, negli ultimi giorni diversi utenti si sono accorti che, scorrendo le immagini presenti nella galleria, quelle più vecchie (di almeno 5 anni) presentano dei problemi di visualizzazione più o meno gravi (sono attraversate da linee, sono sfocate o distorte).

Stando alle segnalazioni, il problema persiste anche in caso di download dell’immagine interessata e al momento non è chiaro da cosa potrebbe dipendere.

La speranza è che il team di Google riesca ad individuare rapidamente la causa del bug e a trovare una soluzione.

Per alcuni è impossibile pagare con Google Wallet

Passando a Google Wallet, in Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano di non riuscire a effettuare pagamenti a causa di problemi relativi alla sicurezza.

Stando a quanto risulta dalle segnalazioni in questione, il problema si verifica anche su dispositivi che non sono stati “modificati” (senza root o il bootloader sbloccato) e pare non vi sia una soluzione (come ad esempio svuotare la cache dell’app).

Secondo un’ipotesi la causa di questo problema potrebbe essere legata a SafetyNet Attestation API, soluzione usata da Google per assicurarsi che il dispositivo in questione non sia compromesso in modi che rendano particolarmente rischiosa la trasmissione di informazioni sensibili sulle carte di pagamento anche se Google Wallet dovrebbe essere passato ad un nuovo sistema di sicurezza (Play Integrity API).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni ufficiali e non è nemmeno chiaro quanto esteso sia il problema. La speranza, ad ogni modo, è che il team di Google riesca a trovare una soluzione in tempi rapidi e a metterla a disposizione degli utenti.