Molti dispositivi per la smart home di Google sono in grado di rilevare se qualcuno è in casa utilizzando la posizione dello smartphone, in modo da automatizzare le azioni in base al fatto che sia in casa o meno. Google Home ora può utilizzare anche gli hub e gli speaker Nest per il rilevamento della presenza.

Il display o l’altoparlante Nest ora contribuirà al rilevamento della presenza quando l’utente interagisce con il dispositivo utilizzando il touchscreen o il controllo vocale.

Per i dispositivi Nest Hub di seconda generazione, il rilevamento della presenza di Google utilizzerà anche il sensore Soli per rilevare se qualcuno si trova nelle vicinanze.

Google osserva che le videocamere Nest, i campanelli Nest e lo smart display Hub Max non commutano i dispositivi di casa tra le modalità “A casa” e “Fuori casa”, inoltre il rumore ambientale non influisce sul rilevamento della presenza.

Come configurare Google Home per utilizzare Hub e display Nest per rilevare la presenza

Per configurare la nuova funzionalità è necessario aprire le impostazioni nell’app Google Home, andare in “Funzioni” e toccare la voce “Rilevamento di presenza” che ora consente di abilitare e disabilitare la funzionalità per i singoli altoparlanti e display Nest in modo che possano rilevare la presenza attraverso i comandi impartiti a Google Assistant, i controlli touch o il sensore di movimento.

Questo novità è in rilascio per tutti i dispositivi Google Home su Android e iOS a partire da oggi.

Potrebbe interessarti: L’app Google Home accoglierà presto il programma di “Anteprima pubblica”