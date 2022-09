Samsung è sempre stato uno dei produttori più innovativi dal punto di vista del Wi-Fi, sui propri smartphone infatti è solitamente il primo a portare sul mercato Android l’ultima versione di Wi-Fi disponibile. Gli ultimi dispositivi di casa Apple utilizzano il Wi-Fi 6 e, considerando che non ci sono altri smartphone all’orizzonte, potrebbe toccare ad Android il compito di portare il Wi-Fi 7 sugli smartphone.

Samsung Galaxy S24 potrebbe essere il primo smartphone dotato di Wi-Fi 7

Secondo quanto riporta DigiTimes, il Wi-Fi 7 dovrebbe fare la sua comparsa nel 2024, relegando dunque il Wi-Fi 6E ad una sorta di tecnologia di transizione.

Per quanto concerne le funzionalità il Wi-Fi 7 sarà in grado di utilizzare canali a 300 MHz con il supporto della tecnologia di modulazione di ampiezza in quadratura QAM, riuscendo a fornire, a parità di antenne, velocità fino a 2,4 volte superiori a quelle del Wi-Fi 6. Dovrebbe dunque essere in grado di raggiungere i 30 Gbps, se non addirittura i 40 Gbps.

Considerando le velocità offerte dagli attuali standard (9,6 Gbps per il Wi-Fi 6 e 3,5 Gbps per il Wi-Fi 5), si tratta di un notevole incremento, inoltre grazie alle tecnologie di busting della latenza Wi-Fi 7 offrirà connessioni molto più stabili.

Dunque prendendo per buona l’uscita del nuovo standard nel 2024, è lecito aspettarsi che Samsung Galaxy S24 possa essere il primo smartphone a beneficiarne, tuttavia prima di poter vedere il Wi-Fi 7 su uno smartphone, questo verrà adottato da laptop e router. A inizio anno MediaTek ha dato un assaggio delle potenzialità del Wi-Fi 7, e anche Qualcomm è al lavoro sulla stessa tecnologia; non ci resta che attendere pazientemente prima di poter beneficiare, nell’uso quotidiano, di tutte le migliorie offerte dal nuovo standard.

