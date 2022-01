La prossima generazione delle reti wireless per gli utenti consumer, nota con la sigla Wi-Fi 7, potrebbe essere in grado di garantire connessioni a velocità estremamente elevate, tanto che qualcuno ha iniziato a fare paragoni con Thunderbolt 3.

Ricordiamo che allo stato attuale la maggior parte dei nuovi dispositivi supporta lo standard Wi-Fi 6 e alcuni hanno già iniziato ad utilizzare la tecnologia Wi-Fi 6E ed è normale, pertanto, che le aziende che operino nel settore siano proiettate verso le generazioni successive e, di conseguenza, siano iniziati i primi test.

Ebbene, l’onore di concludere la prima dimostrazione dal vivo a livello globale spetta a MediaTek, che ha mostrato il Wi-Fi 7 (noto anche come IEEE 802.11be) e le sue enormi potenzialità a “clienti chiave e collaboratori del settore”.

Stando a quanto viene riportato da Digital Trends, l’intento di MediaTek era quello di mostrare la notevole velocità e la trasmissione a bassa latenza del nuovo standard e approfittare dell’occasione per fornire una dimostrazione della sua tecnologia Wi-Fi 7 Filogic.

Cosa può garantire la tecnologia Wi-Fi 7

In termini di numeri, lo standard Wi-Fi 7 potrà raggiungere velocità 2,4 volte più elevate rispetto alla tecnologia Wi-Fi 6 (a parità di antenne) e ciò grazie al supporto ai canali a 320 Mhz e alla tecnologia 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Ed ancora, secondo i dati diffusi dalla Wi-Fi Alliance, la connettività Wi-Fi 7 potrà raggiungere con semplicità almeno i 30 Gbps, con la possibilità di arrivare a 40 Gbps senza troppi problemi (proprio come la tecnologia Thunderbolt 3 riesce a fare via cavo). Per comprendere meglio il notevole passo in avanti da questo punto di vista, basti pensare che la tecnologia Wi-Fi 6 arriva a supportare la velocità di 9,6 Gbps mentre lo standard Wi-Fi 5 si ferma a 3,5 Gbps.

La tecnologia Wi-Fi 7 sarà inoltre disponibile su tutti gli spettri (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) e sarà in grado di supportare lo streaming video a risoluzione 8K, la realtà virtuale, il gaming in cloud e tutte le comuni esigenze del cloud computing.

Sebbene MediaTek abbia in programma di lanciare i primi prodotti Wi-Fi 7 nel 2023, lo standard stesso è ancora nella fase di bozza delle specifiche e dovrebbe essere certificato dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) nel 2024.

Una cosa è già certa sin da ora: con la tecnologia Wi-Fi 7 per la prima volta questa connettività diventerà una vera sostituta delle soluzioni via cavo per ogni tipo di applicazione ad altissima larghezza di banda.