Una delle funzionalità di cui si parla ultimamente riguarda la connettività satellitare sugli smartphone, è stata portata alla ribalta da Apple che l’ha implementata sui nuovi iPhone 14 anche se in realtà, tecnicamente, il primo brand a presentare uno smartphone con connettività satellitare è stata Huawei con Mate 50 (qualcuno se ne era accorto?). Ora sembra, secondo alcune voci, che Samsung possa essere il prossimo produttore ad aggiungere tale funzionalità ai propri dispositivi.

Samsung sarà il prossimo brand ad aggiungere la connettività satellitare sugli smartphone?

La connettività satellitare è una funzione principalmente dedicata alle emergenze, pensata per consentire all’utente di comunicare anche in zone dove non c’è copertura con la rete tradizionale; in caso di bisogno l’utente può, grazie a questa funzione, effettuare chiamate o inviare SMS per chiedere aiuto.

Su Twitter il leaker Ricciolo ha diffuso la notizia secondo cui Samsung sarebbe pronta ad implementare tale tecnologia anche sui suoi dispositivi.

samsung to jump the " SOS satellite S*** " bandwagon .. #next — Ricciolo (@Ricciolo1) September 15, 2022

Come potete notare dal post, il leaker non dice sostanzialmente niente, qualunque appassionato di questo settore probabilmente dava per scontata l’intenzione di Samsung di unirsi ai competitor, quello che però non possiamo dare per scontato è il modo in cui il colosso coreano lo farà.

Apple e Huawei hanno aggiunto la connettività satellitare ai propri dispositivi grazie ad una apposita componente hardware, ma pare che sia possibile attivarla anche lato software: di recente infatti T-Mobile e SpaceX hanno annunciato una nuova iniziativa in grado di offrire la connettività satellitare anche a dispositivi già presenti sul mercato. Che Samsung possa a breve decidere di dotare i suoi dispositivi già in commercio di questa funzione? Difficile a dirsi, ma sicuramente non è da escludere.

Insomma anche se non si tratta di una delle prime funzionalità a cui l’utente pensa, valutando l’acquisto di uno smartphone, è qualcosa di molto utile; magari (e si spera) non la utilizzeremo mai ma, in caso di bisogno, potervi fare affidamento anche su dispositivi già esistenti potrebbe fare la differenza.

Potrebbe interessarti anche: Android 14 supporterà anche la connettività satellitare