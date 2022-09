Quello di OPPO Reno8 Pro 5G è un nome da tenere in seria considerazione se state cercando uno smartphone capace di unire forma e sostanza, soprattutto alla luce dell’offerta che lo vede acquistabile in questo momento al prezzo più basso della sua (breve) storia.

Non molte ore fa vi abbiamo segnalato una cinquina di offerte degne di nota su Amazon, adesso invece ci spostiamo sul marketplace eBay e ritroviamo un singolo smartphone al centro della scena.

Offerta OPPO Reno8 Pro 5G su eBay

Al fine di reperire la seguente offerta abbiamo rovistato nella rinnovata selezione degli Imperdibili di eBay: OPPO Reno8 Pro 5G è lì in bella vista nella colorazione Glazed Black e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 749,90 euro (contro un listino ufficiale di 799,99 euro).

Il dispositivo si trova in Italia, viene spedito gratis (spedizione gratuita in 3 giorni, consegna entro venerdì 23 settembre) e il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo. Sono presenti anche la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OPPO Reno8 Pro 5G 8 GB + 256 GB Glazed Black a 749,90 euro

Se invece preferite fare acquisti su Amazon, sappiate che lo stesso modello è ancora in offerta lancio: il bundle comprende le cuffie true wireless OPPO Enco Air 2 White, che di fatto equivalgono ad uno sconto di 69,99 euro, con l’aggiunta di 6 mesi di garanzia extra; ecco i link:

