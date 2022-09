Oltre agli smartphone da gaming ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate, oggi ASUS ha presentato anche la versione speciale dedicata ai fan di Batman.

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition sarà disponibile in due varianti a seconda del mercato di riferimento. Il dispositivo per il Nord America è basato su ASUS ROG Phone 6 e quindi è trainato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, mentre lo smartphone per gli altri mercati deriva da ASUS ROG Phone 6D e quindi utilizza il chipset MediaTek Dimensity 9000 Plus.

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition a breve in Italia con chipset Dimensity 9000 Plus

Il design di ASUS ROG Phone 6 Batman Edition rende omaggio al supereroe DC Comics attraverso vari elementi a tema come l’emblema RGB di Batman sul pannello posteriore dello smartphone.

Anche il software preinstallato su ASUS ROG Phone 6 Batman Edition basato su Android 12 è fortemente ispirato al supereroe, in quanto viene fornito con una schermata di blocco personalizzata, uno sfondo animato, un icon pack, l’animazione di ricarica e quella di sblocco delle impronte digitali, un apposito stile AOD, effetti musicali e altro ancora a tema Batman.

La confezione personalizzata include più accessori a tema tra i quali una custodia Aero personalizzata, una custodia rigida, un caricabatterie, un cavo USB, un eiettore SIM e un mini-proiettore Bat-Signal USB Type-C.

Lo smartphone ASUS ROG Phone 6 Batman Edition ha un prezzo di 1.199 euro in Europa e sarà disponibile per l’acquisto nelle prossime settimane.

