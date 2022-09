Negli ultimi mesi si è parlato sempre più di frequente della tecnologia VoLTE e i vari operatori telefonici si sono impegnati ad aggiornare gli elenchi degli smartphone che la supportano: nelle scorse ore è stato Kena Mobile ad apportare delle modifiche, includendo nuovi modelli.

A rendere particolarmente importante la tecnologia VoLTE è stata la decisione dei principali operatori telefonici di procedere allo spegnimento della rete 3G, con la conseguenza che gli smartphone che non la supportano dovranno gestire le chiamate attraverso la meno performante rete 2G e non potranno navigare su internet durante le telefonate.

Kena Mobile e gli smartphone che supportano il VoLTE

Kena Mobile ha pubblicato un nuovo elenco aggiornato al 31 agosto 2022 degli smartphone che supportano ufficialmente la tecnologia VoLTE sulla sua rete (lo potete trovare seguendo questo link).

Ecco cosa precisa l’operatore telefonico sul suo sito a tal proposito:

I dispositivi in tecnologia 4G non presenti nell’elenco sopra indicato useranno la Rete 2G per telefonare e inviare SMS, mentre continueranno a navigare in Internet con la Rete 4G. A questi Clienti, non sarà più garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata vocale.

I dispositivi in tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, sfruttando la Rete 2G, ma riscontreranno significativi rallentamenti della navigazione Internet.

Per tutti gli altri dispositivi connessi alla Rete Mobile (2G, 4G abilitati al VoLTE su rete Kena, 5G), la continuità di servizio sarà garantita senza alcun cambiamento rispetto alla situazione attualmente in essere. Le Offerte e le Opzioni attive sulle SIM inserite in apparati 3G o 4G non abilitati al VoLTE su rete Kena, continueranno ad essere fruibili dai Clienti senza alcuna variazione delle condizioni economiche.

Ricordiamo che Kena si appoggia al network di TIM, che ha in programma di spegnere completamente la propria rete 3G entro il 15 ottobre 2022. Sul sito ufficiale è disponibile uno strumento per scoprire quando la disattivazione sarà effettiva per il proprio Comune (lo trovate seguendo questo link).

