Sapevamo tutti che il momento sarebbe arrivato, ma forse non pensavamo così presto; a pochi giorni di distanza dall’evento Far Out di Apple, durante il quale l’azienda ha presentato la nuova gamma di iPhone 14, appare in rete la prima copia di quella che è probabilmente la nuova funzione software più chiacchierata degli ultimi smartphone del colosso di Cupertino, la Dynamic Island.

Non è una novità che Apple e Android si copino funzionalità a vicenda, è successo diverse volte nel corso del tempo, ma se la mela riesce sempre a spacciarle come novità (ammesso che qualcuno ancora le creda), per quel che concerne il robottino è sempre palese che si tratti di una scopiazzatura.

Uno sviluppatore ha già portato una sorta di Dynamic Island su uno smartphone Android

Dynamic Island è il nome dato da Apple alla sua nuova funzionalità il cui scopo è fondamentalmente quello di nascondere il foro della fotocamera integrata nel display, dando all’utente l’impressione che lo schermo del dispositivo sia più grande; per fare ciò il brand ha implementato diverse funzioni da integrare sull’isola: è infatti possibile utilizzarla per visualizzare informazioni di vario tipo quali timer, cronometro, chiamate, riproduzione audio, navigazione.

Purtroppo si sa, quello che fa Apple (bello o brutto che sia) fa tendenza e di conseguenza viene spudoratamente copiato da tutti i produttori di smartphone Android. Visto che però ci vorrà del tempo prima che i brand possano immettere sul mercato dispositivi dotati di questa funzionalità, nel frattempo uno sviluppatore è corso in aiuto di tutti gli utenti che smaniano per avere la Dynamic Island sul loro smartphone Android.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Come potete vedere dal tweet qui sopra, qualcuno ha avuto la malaugurata idea di implementare una sorta di Dynamic Island in un tema dedicato alla MIUI di Xiaomi; il tema si chiama Grumpy UI e si preoccupa di visualizzare le notifiche espandendole e andando di conseguenza a nascondere il foro del display della fotocamera. Come potete notare dal video, a differenza della Dynamic Island originale, questa non si espande dal foro della fotocamera, ma la notifica viene visualizzata di fianco per ingrandirsi una volta che l’utente vuole interagire con essa; è evidente che si tratti solo del primo tentativo di copiare la suddetta funzione, e non ci vorrà molto prima che qualche altro sviluppatore possa affinarla e portarla su un maggior numero di dispositivi.

Ha senso qualcosa del genere? Tralasciando i gusti personali, può piacere come non piacere dal punto di vista estetico, bisogna considerare che la tendenza tra i produttori di smartphone Android è quella di abbandonare notch e fori nel display, negli ultimi tempi si cerca sempre più di fornire all’utente uno schermo di grandi dimensioni senza interruzioni, implementando dove possibile sensori fotografici nascosti sotto il display. La nuova Dynamic Island di Apple però potrebbe aver cambiato la tendenza ed è più che plausibile che molti brand, anche magari per tagliare i costi di produzione dei dispositivi di fascia media e bassa, possano decidere volutamente di non innovare (e mantenere dunque i fori nel display) aggiungendo funzionalità simili ai prossimi smartphone che arriveranno sul mercato; non ci resta che attendere per scoprire se sarà davvero così.

