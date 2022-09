Qualche giorno fa Samsung ha annunciato un nuovo aggiornamento del software per la fotocamera della gamma Galaxy S22. Ora la società ha fornito alcuni dettagli sulla disponibilità dell’update anche per la precedente serie Samsung Galaxy S21, inoltre ci sono novità anche per l’integrazione di Snapchat.

Samsung Galaxy S21 probabilmente non erediterà la funzionalità Detail Enhancer

Secondo alcuni recenti post del manager ufficiale della community Samsung, la gamma Galaxy S21 riceverà l’aggiornamento della fotocamera a un certo punto, ma probabilmente non erediterà la funzionalità Detail Enhancer che per preserva i dettagli per gli oggetti lontani nelle foto acquisite.

Il moderatore del forum afferma che Samsung ha eseguito dei test per Detail Enhancer su Galaxy S21, riscontrando che per l’azienda è difficile ottimizzare questa funzionalità per i dispositivi meno recenti a causa della diversa NPU.

Sebbene Samsung sia intenzionata a fare altri tentativi, appare improbabile che la serie Galaxy S21 riceverà questa opzione, tuttavia non si tratterebbe di una grande mancanza per ora, in quanto Detail Enhancer al momento non funziona bene nemmeno sulla serie Galaxy S22.

L’integrazione in Snapchat arriverà presto su Samsung Galaxy S21