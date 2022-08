Il Google Pixel 6a è al centro di un’interessante iniziativa lanciata in queste ore da Google. La casa americana, infatti, sta inviando un codice sconto agli utenti che, con la loro attività, sono diventati collaboratori attivi di Google Maps e stanno contribuendo, con le informazioni fornite, alla realizzazione delle Local Guide e a rendere sempre più preciso il servizio di mappe di casa Google. Per tutti questi utenti c’è una sorpresa nella propria casella di posta. Con il codice sconto inviato da Google, infatti, è possibile beneficiare di uno sconto del 10% sul prezzo del Google Pixel 6a. Ecco come funziona la promozione:

Google Pixel 6a scontato del 10% per i “collaboratori” di Google Maps

Se siete dei collaboratori di Google Maps e, con i vostri contributi, aiutate il servizio di mappe di Google ad offrire informazioni sempre più precise e puntali potrebbe esserci una sorpresa per voi nella Newsletter di Agosto 2022 inviata da Google. L’azienda, infatti, sta inviando ai suoi utenti un codice sconto che, se riscattato, darà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo del Google Pixel 6a, l’ultimo arrivato della gamma Pixel.

Lo sconto, una volta riscattato, potrà essere utilizzato per acquistare a prezzo scontato il Google Pixel 6a tramite il Google Store. Con lo sconto del 10%, lo smartphone sarà, quindi, acquistabile a 413,10 euro. Da notare che c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre 2022 per riscattare e utilizzare il codice sconto. Tale codice, però, è utilizzabile esclusivamente sullo smartphone Pixel 6a.

Non è possibile utilizzare il codice per l’acquisto di altri prodotti disponibili sul Google Store. Ricordiamo, inoltre, che il Google Pixel 6a è acquistabile anche direttamente su Amazon, con la possibilità di scegliere tra una delle tre colorazioni in cui è disponibile lo smartphone.

Ricordiamo che il nuovo Pixel 6a, disponibile in Italia dallo scorso luglio, può contare sul processore Tensor supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage (non sono disponibili ulteriori combinazioni di RAM e storage). C’è anche una batteria da 4.400 mAh oltre ad una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12,2 Megapixel.

Lo smartphone può contare su di un display OLED con diagonale di 6,1 pollici e risoluzione Full HD, con refresh rate di 60 Hz. Le dimensioni compatte sono, senza dubbio, uno dei punti di forza (o di debolezza, dipende dai punti di vista) dello smartphone che rappresenta la porta d’accesso alla gamma Pixel di Google.

Per un quadro completo sulle prestazioni del Google Pixel 6a e per scoprire come va davvero lo smartphone potete dare un’occhiata alla recensione che trovate qui di sotto:

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6A: più economico, più piccolo ma anche più conservativo