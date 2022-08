At a Glance è uno dei widget più comodi che Google mette a disposizione dei propri utenti in possesso di uno smartphone Pixel, capace di offrire a colpo d’occhio (che poi è la traduzione letterale del nome) una sorta di riepilogo su moltissime informazioni di uso comune.

Qualche giorno fa il widget era stato già protagonista delle nostre pagine per avere ricevuto l’interruttore relativo al Tragitto giornaliero (Commute in inglese), ora staccato dalla funzionalità “Ora di uscire” (che, in base agli eventi in agenda avvisa l’utente quando è il momento di partire: questo fornisce, specie ai pendolari, informazioni sul tragitto casa-lavoro, in particolar modo sul traffico, basandosi sugli indirizzi che l’utente ha salvato come casa e come luogo di lavoro. Nelle ultime ore, At a Glance sta ricevendo una nuova e comoda funzionalità.

At a Glance: il widget mostra informazioni sullo stato degli ordini

Come anticipato in apertura, il widget At a Glance degli smartphone Google Pixel si arricchisce di una nuova funzionalità intelligente, l’ennesima implementata dal colosso di Mountain View negli ultimi tempi, e che consentirà agli utenti di tenere sotto controllo lo stato di consegna degli ordini o di eventuali ritiri, anche di cibo.

La funzionalità in questione si chiama “Food and household orders”, ovvero “Cibo e ordini domestici” e la descrizione lascia intendere che il widget informerà l’utente, a colpo d’occhio, sullo stato di avanzamento delle consegne e del ritiro degli ordini, sia di cibo che di altre cose.

Tuttavia, il nuovo interruttore non arriva in mezzo a quelli più “recenti” come Campanello, Timer e cronometro, Riposo, Fitness, Dispositivi connessi, Torcia, Controllo di sicurezza e Allerta terremoto, presenti nella prima schermata delle impostazioni del Riepilogo: per visualizzare questa novità, e le altre funzionalità aggiuntive, in fondo all’elenco sopra-citato bisognerà effettuare un tap su “Visualizza altre funzionalità”. A questo punto, tra le funzionalità, oltre alle già presenti Tragitto giornaliero, Ora di uscire, Meteo, Allerte, Viaggi, In programma e Profilo di lavoro, spunterà il nuovo interruttore dedicato agli ordini.

Il nuovo interruttore di At a Glance è attualmente in distribuzione lato server, sia per dispositivi che eseguono Android 12 che per dispositivi che eseguono Android 13, e dovrebbe presto essere raggiunto da ulteriori funzionalità. Speriamo che Google non abbia implementato qualcosa che andrà ad integrarsi con determinati servizi ma che si possa trattare di una funzionalità ad ampio spettro, capace di offrire una marcia in più agli utenti che sfruttano appieno il widget At a Glance che, in questo modo, potranno seguire tutte le consegne, di cibo e non, a colpo d’occhio.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 6 e Recensione Google Pixel 6 Pro