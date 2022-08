Google Play Protect rappresenta una delle soluzioni studiate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per rendere il Play Store un luogo più sicuro, segnalando agli utenti le applicazioni potenzialmente (o effettivamente) dannose.

Si tratta, infatti, di una protezione anti-malware che è capace di migliorarsi in tempo reale grazie agli algoritmi di machine learning sviluppati da Google, fornendo uno “scudo” sempre attivo per tenere al sicuro i dati, le app e i dispositivi Android.

Ebbene, di tanto in tanto nel mirino di Google Play Protect finiscono anche delle applicazioni “celebri”, magari realizzate dai principali produttori di smartphone, come ad esempio l’app Temi di MIUI, l’interfaccia personalizzata di Xiaomi.

Google Play Protect prende di mira l’app Temi di Xiaomi

Ecco l’avviso che è apparso a tanti possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, ossia tutti quelli che usano l’interfaccia personalizzata MIUI:

Per verificare se il problema sussiste sul proprio device, è sufficiente andare nel Google Play Store, entrare nel proprio profilo e selezionare Play Protect, ove sarà possibile avviare una scansione.

Dopo le numerose segnalazioni ricevute, il team di Xiaomi ha fornito un commento ufficiale alla vicenda, con il quale ci ha tenuto a tranquillizzare subito gli utenti, precisando che l’avviso non viene più emesso e che il colosso cinese sta collaborando con Google al fine di scoprire quale sia stato il problema che lo ha causato.

Come risolvere il problema

Coloro che dovessero visualizzare ancora l’avviso senza avere disabilitato l’app Temi possono risolvere il problema seguendo questi passaggi:

aprire il Google Play Store toccare l’immagine del proprio profilo nell’angolo in alto a destra selezionare Play Protect aprire le Impostazioni disattivare l’opzione “Analizza le app con Play Protect” rientrare in tale sezione e abilitare nuovamente questa opzione

Coloro che, invece, avessero già disabilitato l’app Temi possono risolvere il problema seguendo questi passaggi:

andare nel menu delle Impostazioni accedere alla sezione App e quindi Gestisci App premere il pulsante nel menu in alto a destra dello schermo selezionare l’opzione che consente di ripristinare le preferenze dell’app

A questo punto i possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO possono tornare a “divertirsi” con i loro temi preferiti.

Di seguito lo statement ufficiale dell’azienda:

“Siamo a conoscenza della segnalazione relativa alla nostra applicazione Temi. Questo avviso ora non viene più inviato e stiamo collaborando con Google per identificare la causa di questo problema.

Nel caso in cui l’avviso fosse ancora visibile e non sia ancora stata disabilitata l’app Temi, ecco cosa è possibile fare: Aprire Google Play Store e selezionare la foto del profilo nella parte superiore destra dello schermo. Selezionare ‘Play Protect’ e aprire ‘Impostazioni’. Disattivare poi ‘Analizza le app con Play Protect’. Tornare a Play Protect e riattivare la funzione. L’avviso non dovrebbe più comparire dopo una nuova scansione.

Se l’app Temi è già stata disattivata, provare a ripristinare l’accesso come di seguito: Cliccare l’icona del menu nell’angolo superiore destro dello schermo in Impostazioni > App > Gestisci app. Selezionare l’opzione che consente di ripristinare le preferenze delle app. Alcune app potrebbero richiedere le autorizzazioni necessarie. Se si utilizza l’App drawer, l’app verrà visualizzata direttamente lì, altrimenti verrà visualizzata nella schermata Home.”