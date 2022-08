Presentato ufficialmente lo scorso 3 agosto in seguito a settimane di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, OnePlus 10T 5G è disponibile all’acquisto in preordine da ieri e in queste ore ha iniziato a ricevere il primo aggiornamento software della sua breve carriera, che dovrebbe permettergli di arrivare pronto tra le mani degli acquirenti della prima ora.

OnePlus 10T 5G: le novità dell’aggiornamento

Annunciato come sempre sul forum ufficiale del produttore, questo in roll out per OnePlus 10T 5G è il classico primo aggiornamento correttivo, che non introduce alcuna nuova funzione e si limita a limare i difetti di gioventù del nuovo prodotto.

In particolare, quella in distribuzione a partire dal mercato indiano è la versione A.05 della OxygenOS (CPH2413_11.A.05). Ecco miglioramenti e ottimizzazioni che trovano posto nel changelog ufficiale:

【System】

Improves system stability and fluency.

Optimizes the startup speed.

Optimizes network stability.

【Camera】

Optimizes the shooting effect and improves the user experience.

【Others】

Fixes the occasional issue when the camera displays abnormally in specific scenarios.

Il produttore chiarisce fin da subito che si tratta di un roll out incrementale, pertanto l’OTA raggiungerà inizialmente un numero limitato di utenti, per poi estendersi nei prossimi giorni (questa pratica serve a scongiurare la presenza e la conseguente diffusione di bug importanti).

Come aggiornare OnePlus 10T 5G

Sebbene il nuovo aggiornamento non risulti ancora ufficialmente in distribuzione per il nostro mercato, gli acquirenti di OnePlus 10T 5G possono agevolmente controllarne la disponibilità tramite il solito percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Acquista OnePlus 10T 5G 16 GB + 256 GB Moonstone Black a 819 euro su Amazon.it

Potrebbe interessarti anche: Ecco perché OnePlus 10T 5G è stato privato dell’Alert Slider