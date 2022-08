L’ultimo nato in casa Google, Pixel 6a, torna al centro delle attenzioni della comunità di appassionati grazie ad una modifica apportata da un utente.

Come molti di voi sapranno, una delle caratteristiche più criticate dagli utenti riguarda la frequenza di aggiornamento del display del nuovo medio gamma di Big G che si ferma a 60 Hz, contro i 90 Hz di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nonostante ciò, di recente vi abbiamo riportato la valutazione di DxOMark che, a seguito dei canonici test, lo reputa uno fra i migliori della sua categoria; ma si sa, gli utenti Android vogliono sempre il massimo dal proprio dispositivo e in loro aiuto arriva il magico mondo del modding.

Grazie ad una modifica un utente ha forzato il proprio Pixel 6a a funzionare a 90 Hz

L’utente TheLunarixus ha condiviso su Twitter l’esito positivo che la procedura ha avuto sul terminale in suo possesso, si tratta di una mod software che sembra sia in grado di forzare il funzionamento del display di Pixel 6a alla frequenza di 90 Hz.

UFO test for those doubting pic.twitter.com/5CwrCEi1GJ — Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022

Perché sembra? Perché a conti fatti l’unica prova del positivo esito della procedura, è rappresentata dal video pubblicato dallo stesso utente, considerando inoltre che altri utenti come Mishaal Rahman non sono riusciti a replicare con successo l’hack.

Quindi si tratta di un falso? Non necessariamente, tralasciando il fatto che l’utente TheLunarixus sia ben noto alla community per le sue capacità di sviluppatore, gli appassionati di modding fra voi sapranno bene che ci sono un’infinità di possibili cause per il fallimento di una procedura di modifica software su dispositivi diversi (ovviamente ci riferiamo allo stesso modello di smartphone), e questo sembra essere uno di quei casi.

Okay, first of all, I couldn't get my own Pixel 6a to run at 90Hz. The modified display driver that I installed by flashing the vendor_boot image provided by @TheLunarixus indeed exposed a new 2400×1080@90Hz display mode. The "Smooth display" option also got unlocked. pic.twitter.com/wAhJV9Ntsr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2022

In buona sostanza, se state per correre a cercare la procedura in questione per portare il vostro nuovo Pixel 6a alla frequenza di 90 Hz, aspettate: la procedura infatti, oltre a portare con sé piccoli problemi di gioventù (come la scarsa calibrazione del display tanto per fare un esempio), richiede lo sblocco del bootloader del dispositivo, con tutto ciò che questo comporta. Inoltre, anche quando la procedura verrà affinata, non è detto che sarà compatibile con tutte le unità in circolazione; pertanto il nostro consiglio è di mantenere il vostro Pixel 6a così com’è, in fondo se lo avete acquistato, il refresh rate a 60 Hz non dovrebbe essere un grosso problema per voi.