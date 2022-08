Nei giorni scorsi il team di sviluppatori di Samsung ha annunciato di avere dato il via al Programma Beta di One UI 5.0 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 13.

Ma i test degli sviluppatori di Samsung non si fermano di certo alla serie Samsung Galaxy S22 e la nuova versione dell’interfaccia è già stata adattata anche ad altri popolari smartphone dell’azienda, come quelli delle serie top di gamma degli anni precedenti.

Samsung testa One UI 5.0 Beta anche su altri smartphone

E così One UI 5.0 è già in fase di test (al momento internamente, ossia soltanto tra i dipendenti del colosso coreano) anche sulla serie Samsung Galaxy S21 e sulla serie Samsung Galaxy S20, ossia quella più vecchia della gamma Galaxy S ad essere compatibile con la nuova interfaccia di Samsung.

Ma il team di sviluppatori del colosso coreano pare abbia già iniziato i lavori di ottimizzazione di One UI 5.0 anche per due smartphone di fascia media, ossia i Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A52s 5G.

In sostanza, Samsung quest’anno ha deciso di aumentare la velocità dei lavori dell’aggiornamento alla nuova versione dell’OS di Google e già ad agosto ha avviato i test di Android 13 per tre serie di smartphone top di gamma (Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy S20) e persino per due modelli di fascia media.

Il colosso coreano ha già anticipato nei mesi scorsi che avrebbe accelerato le procedure per il rilascio dell’aggiornamento ad Android 13 ma pare che stia viaggiando a velocità davvero elevate.

Resta da capire quando per tutti questi smartphone sarà avviato un programma di beta testing pubblico mentre per il rilascio dell’update per tutti gli utenti ci sarà da avere pazienza sino alla fine del 2022 o alla parte iniziale del prossimo anno.

Ad ogni modo, i primi ad aggiornarsi saranno i modelli della serie Samsung Galaxy S22, probabilmente tra ottobre e novembre.