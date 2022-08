Esselunga pensa agli utenti alla ricerca di uno smartphone poco costoso, ma con un ampio display e una generosa batteria con la sua nuova Offerta Tech: il protagonista dell’iniziativa è OPPO A54s, che risulta acquistabile in sconto nei punti vendita sparsi per l’Italia (soprattutto nel Nord del Paese) dal 4 al 17 agosto 2022.

OPPO A54s è la nuova Offerta Tech di Esselunga (4-17 agosto 2022)

La nuova Offerta Tech riguarda OPPO A54s, uno smartphone di fascia bassa lanciato alla fine del mese di ottobre 2021. Si tratta di un prodotto che punta molto sull’autonomia grazie all’ampia batteria da 5000 mAh, e che offre una memoria interna piuttosto generosa per questa fascia di prezzo (128 GB).

Lo schermo è un LCD da 6,52 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720) con un refresh rate di tipo classico (60 Hz) e un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore da 8 MP. Non una soluzione all’ultimo grido, ma che comunque potrebbe accontentare chi bada al sodo. Il SoC scelto dal produttore cinese è il MediaTek Helio G35, chipset con CPU da 2,3 GHz e GPU PowerVR GE8320 affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X.

Niente connettività 5G purtroppo, ma abbiamo in ogni caso 4G LTE dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. Per lo sblocco è disponibile un sensore d’impronte digitali posto sulla cornice laterale. Come anticipato, la batteria è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica da 10 W. Non manca un’utile certificazione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua (niente immersioni).

Sul retro fa capolino una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una coppia di sensori da 2 MP dedicati agli scatti macro e alla profondità di campo. Complici i bordi non estremamente ottimizzati (in basso la cornice si fa notare) e i 6,52 pollici di diagonale del display, le dimensioni non sono propriamente da smartphone compatto (163,8 x 75,6 x 8,4 mm e 190 g di peso). Lo smartphone è uscito con Android 11 e la ColorOS 11.1, ma OPPO ha promesso un aggiornamento ad Android 12 per la seconda metà del 2022.

OPPO A54s è stato lanciato lo scorso autunno al prezzo consigliato di 229 euro, ma è ora disponibile nei negozi Esselunga in offerta a 169 euro. Per consultare l’elenco dei punti vendita dove trovare la nuova Offerta Tech basta seguire questo link.

Leggi anche: Migliori smartphone OPPO, la classifica