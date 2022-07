Google ha da poco completato il lancio del nuovo Pixel 6a ed è già tempo di concentrarsi sui futuri Google Pixel 7 e 7 Pro. I nuovi top di gamma di casa Google debutteranno nel corso del prossimo autunno con l’obiettivo di alzare l’asticella nel panorama Android e superare i Pixel 6 e 6 Pro per prestazioni ed esperienza d’uso.

Nelle ultime settimane, i nuovi smartphone di Google sono stati al centro di diverse indiscrezioni ed oggi tornano in prima pagina con nuovi dettagli sulla scheda tecnica. I nuovi Pixel 7, stando ad un riferimento emerso nel codice di debug, dovrebbero supportare le Flip Cover offrendo a Google la possibilità di arricchire la gamma di accessori con una o più cover ufficiali o realizzate da terze parti su licenza. Ecco i dettagli:

I nuovi Google Pixel 7 potrebbero supportare le Flip Cover: confermata la presenza di un sensore per l’effetto Hall

Secondo quanto emerso dal codice di debug dei nuovi Pixel 7, la nuova gamma di smartphone di Google potrebbe presentare un sensore per l’effetto Hall, componente che manca dalla seconda generazione dei Pixel che risale al 2017. Tale sensore consente di rilevare l’apertura o la chiusura di una Flip Cover (che integra un piccolo magnete all’interno della parte della cover che copre lo smartphone).

La presenza di tale sensore è un indice chiaro del possibile supporto alle Flip Cover per i nuovi Google Pixel 7. Grazie a questo sensore, infatti, lo smartphone è in grado di riconoscere l’apertura e la chiusura della cover rendendone l’utilizzo decisamente più efficace. Per il momento, naturalmente, è ancora presto per avanzare ulteriori ipotesi sulla questione. Google potrebbe, quindi, realizzare Flip Cover ufficiali (o autorizzarne la realizzazione su licenza ad altri produttori) per i nuovi Pixel 7.

Se confermata, in ogni caso, la presenza di un sensore per l’effetto Hall rappresenterebbe un gradito ritorno per la gamma Pixel. I nuovi smartphone di Google puntano a diventare sempre più completi andando a colmare una piccola lacuna delle specifiche dei Pixel arrivati sul mercato nel corso degli ultimi anni.

Da notare che anche il Pixel 6a potrebbe integrare un sensore per l’effetto Hall, anche se la scheda tecnica non fa alcun riferimento a questo componente che, invece, viene citato nel codice di alcuni driver dello smartphone. Per quanto riguarda i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, staremo a veder quali saranno le scelte di Google. Nel corso delle prossime settimane, di certo, non mancheranno nuove indiscrezioni sui futuri smartphone dell’azienda.

