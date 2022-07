Prende il via un nuovo week end (lungo) di sconti sul Samsung Shop. Lo store ufficiale della casa coreana, infatti, propone un nuovo “flash weekend” con la possibilità di ottenere fino al 15% di sconto extra sui prodotti presenti in listino. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per poter acquistare degli smartphone o dei tablet Samsung a prezzo scontato andando anche a creare bundle con altri dispositivi, come le Galaxy Buds, per portare lo sconto fino al 20%. Ecco i dettagli della promozione:

Sfruttando il codice sconto SAMSUNGFLASH, da aggiungere nell’apposita sezione dedicata del carrello, prima di completare il pagamento, è possibile ottenere uno sconto extra del 15% sui prodotti presenti sul Samsung Shop, lo store ufficiale della casa coreana. A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo prodotto da acquistare, quindi, le opportunità per risparmiare non mancano di certo. Il Samsung Shop, infatti, propone tutta la gamma di smartphone e tablet Galaxy da acquistare con un gradito sconto extra del 15% oltre che sfruttando le varie promozioni in corso.

Il “Flash Weekend” del Samsung Shop prende il via oggi e continuerà fino al prossimo 1° di agosto. Il codice promozionale SAMSUNGFLASH può essere utilizzato per acquistare prodotti di tutte le categorie dello store. All’occorrenza, quindi, è possibile ottenere lo sconto anche per i notebook, gli auricolari, i TV, i monitor e tutti gli altri prodotti realizzati da Samsung e commercializzati tramite lo shop. Creando bundle di 3 prodotti (di categorie differenti) è possibile portare lo sconto complessivo fino al 20% dell’importo totale da pagare andando ad incrementare ulteriormente il risparmio.

Ricordiamo, inoltre, che tutti i prodotti disponibili sul Samsung Shop sono disponibili in pronta consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, inoltre, è possibile scegliere per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure si può richiedere il finanziamento in 10, 20 o 30 rate a tasso zero. Scegliendo il finanziamento (l’intera pratica viene gestita in online in tempi rapidi) è possibile beneficiare di un inizio posticipato del pagamento. La prima rata, infatti, verrà addebitata a novembre.

