Nei giorni scorsi è emerso che il team di Samsung sta già testando internamente una versione beta di One UI 5.0, la nuova interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 13.

Lo staff di 9to5Google è riuscito a provare una build di One UI 5.0, non ancora rilasciata pubblicamente da Samsung e, pertanto, non ancora definitiva ma che comunque è in grado di fornirci qualche interessante anticipazione.

Ecco alcune delle novità di Samsung One UI 5.0 con Android 13

Una delle novità è relativa al design delle notifiche, con alcune differenze per quanto riguarda dei piccoli particolari e le icone. Ecco un confronto tra One UI 4 e One UI 5:

Un’altra novità è rappresentata dalla scelta di Samsung di utilizzare le finestre di dialogo di autorizzazione predefinite di Android, anche se ciò potrebbe dipendere dalla non ancora terminata fase di sviluppo di One UI 5.0:

Con la nuova interfaccia arriva il supporto OCR (Optical Character Recognition), grazie al quale gli utenti possono copiare il testo dalle immagini su Galleria e tastiera. Nel momento in cui il sistema individua del testo in un’immagine, mostra un apposito tasto per recuperarlo.

Tra le altre novità dovrebbero esservi miglioramenti per la sezione dedicata alla sicurezza e alla privacy (ove si trovano tutti i propri account, password, sicurezza e funzionalità relative alla privacy), con suggerimenti per gli utenti meno esperti.

Non mancheranno novità per quanto riguarda le gesture multitasking:

Tra le altre novità vi sono la collaborazione in Samsung Notes, le app attive nelle impostazioni rapide, l’immagine del device nella pagina dedicata alle informazioni sullo smartphone e l’interruttore UWB nelle impostazioni.

In sostanza, nessuna rivoluzione ma un miglioramento generale e ciò anche per quanto riguarda le animazioni.

La versione finale di One UI 5.0 con Android 13 dovrebbe essere pronta per ottobre e probabilmente esordirà sulla serie Samsung Galaxy S22.

