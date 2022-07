Torniamo ad occuparci dell’operatore telefonico TIM, dopo le rimodulazioni di cui vi abbiamo parlato a inizio mese (e che verranno introdotte a partire dal 1° settembre), oggi vi riportiamo una notizia che farà felici i clienti residenti in alcune zone d’Italia. L’operatore ha infatti aggiornato la lista delle località supportate dalla copertura 5G, aggiungendone di nuove.

Tre nuovi comuni italiani coperti dalla rete 5G di TIM

Come già detto TIM ha aggiornato la lista, presente sul sito ufficiale, dei comuni coperti da rete 5G, introducendo tre nuove località che potranno ora beneficiare di una velocità di navigazione fino a 2 Gbps.

La lista in realtà potrebbe essere più ampia considerando che in alcune zone la copertura è presente, anche se non ancora ufficializzata; inoltre è doveroso specificare che la presenza di un comune nella lista non implica necessariamente una copertura totale nella zona, ma potrebbe essere limitata ad alcune aree.

Sul proprio sito l’operatore opera una distinzione delle aree coperte in tre liste differenti:

città in 5G -> Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo, Padova, Bari, Nuoro.

-> Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta, Rovigo, Padova, Bari, Nuoro. località turistiche in 5G -> Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione.

-> Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione. altre località in 5G -> Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano, Beura-Cardezza, Castel di Tora, Codogno, Colle di Tora, Condofuri, Durazzano, Liberi, Manocalzati, Masera’ di Padova, Mercogliano, Nizza Monferrato, Orio al Serio, Osio Sotto, Pero, Rionero in Vulture, San Potito Ultra, Amatrice, Baselice, Bovolenta, Caggiano, Cittareale, Giano, Corleto Perticara, Domus de Maria, Vetusto, Laconi, Leonessa, Oschiri, Perdasdefogu, Pernumia, Pertosa, Ricigliano, San Bartolomeo in Galdo, Scano di Montiferro, Vietri di Potenza, Villesse, Due Carrare, Bitritto, Deliceto, Lioni.

Allo stato attuale dunque, con l’aggiunta delle località Bitritto, Deliceto e Lioni, la lista dei piccoli comuni in cui è presente la rete 5G di TIM sale a quota 81.

Per completezza specifichiamo che, a differenza di quanto accade con altri operatori, per usufruire della rete 5G di TIM in una delle località coperte è sufficiente essere in possesso di uno smartphone compatibile con tale tecnologia, a prescindere dalla marca o dal modello, venduto ufficialmente sul mercato italiano.

