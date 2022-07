Nuove rimodulazioni in arrivo per alcuni clienti TIM: a partire dall’1 settembre 2022 ci saranno aumenti del prezzo mensile di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili, ma anche dei bundle dati mensili. Sarà però possibile richiedere all’operatore di mantenere invariata la propria offerta, rinunciando ovviamente anche ai lati positivi del cambiamento.

Nuove rimodulazioni per alcune offerte TIM ricaricabili

Una nuova rimodulazione tariffaria è in arrivo per i clienti TIM: l’operatore ha deciso di modificare il prezzo di alcune offerte mobili per i clienti ricaricabili, al contempo arricchendole di giga. Il motivo? Le mutate condizioni di mercato.

In particolare, dal primo addebito successivo all’1 settembre 2022, per le offerte interessate verrà applicato un incremento fino a 2 euro, con l’aggiunta di un quantitativo di giga variabile. Si va da un minimo di 30 giga in più al mese fino ad arrivare in certi casi ai giga illimitati. Gli aumenti di giga saranno disponibili sin dalla ricezione dell’SMS informativo (in arrivo da oggi), mentre l’adeguamento del costo avverrà come detto più avanti.

Da agosto saranno anche uniformate le denominazioni commerciali di alcune delle offerte oggetto di questa modifica contrattuale, con lo scopo di semplificare il portafoglio di proposte. La lista delle offerte oggetto della rimodulazione non è stata fornita da TIM, ma l’operatore ha predisposto una campagna comunicazionale per informare tutti i diretti interessati attraverso gli SMS informativi (spediti dall’1 luglio 2022), il sito TIM, il servizio clienti 119 e il numero gratuito 409164.

Come evitare gli aumenti e lasciare l’offerta così com’è

I clienti oggetto della rimodulazione TIM hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, o di disattivare l’offerta: chi non intende accettare la modifica delle condizioni contrattuali può recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 30 settembre 2022. Se sulla linea mobile è associato un contratto per l’acquisto di un prodotto con pagamento rateizzato (come uno smartphone, ad esempio), è comunque possibile recedere senza penali e costi, decidendo se mantenere attiva la rateizzazione o pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Per recedere si può compilare direttamente online l’apposito modulo, oppure scaricare, stampare, compilare e inviare il modulo all’indirizzo indicato sullo stesso (o tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it); in alternativa ci si può recare presso i negozi TIM o rivolgersi al 119.

Come riportato sul sito TIM c’è anche la possibilità di evitare qualsiasi cambiamento e lasciare l’offerta così com’è. Come fare? Nel caso non si volessero accettare le variazioni contrattuali si potrà fare la richiesta di mantenere invariati sia i costi sia i contenuti della propria offerta: basta inviare un SMS gratuito al numero 40916 con testo “INVAR ON” entro il 31 luglio 2022.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la sezione corrispondente del sito ufficiale TIM.

Leggi anche: Offerte TIM