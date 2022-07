Come purtroppo abbiamo visto questa mattina, Amazon ha deciso di aumentare il prezzo dell’abbonamento Prime in Italia, e nemmeno di poco se consideriamo le percentuali. Proprio per questo è entrato in gioco il Codacons, che ritiene il rincaro “abnorme” e ha chiesto ad Amazon un incontro urgente.

Il Codacons chiede ad Amazon di fare un passo indietro sull’aumento del Prime

A partire dal primo rinnovo successivo al 15 settembre 2022 il costo dell’abbonamento Amazon Prime in Italia aumenta da 3,99 a 4,99 euro al mese e da 36 a 49,90 euro nel caso di pagamento annuale, e la cosa sta scatenando non poche polemiche tra gli utenti. Il colosso dell’e-commerce giustifica gli aumenti parlando di un “aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide su costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia”. In base a quanto sostiene l’azienda, le ragioni “si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo“.

La spiegazione non convince per niente il Codacons, che ha deciso di scrivere ad Amazon e di rilasciare una dichiarazione. Nel comunicato, la nota associazione consumatori punta il dito sull’eccessivo aumento di prezzo: “a fronte di un’inflazione dell’8% i costi annuali sono aumentati del 38,6%, oltre quattro volte il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio, mentre il costo della tariffa mensile sale del 25%“. Si tratta di “rincari abnormi che pongono gli utenti in una posizione di evidente svantaggio e sui quali la società deve fare dietrofront“. Oltretutto ciò avviene in un periodo già complicato, nel quale gli utenti risultano colpiti da aumenti delle bollette e degli stessi prezzi al dettaglio.

Proprio per questo il Codacons ha deciso di presentare un’istanza ad Amazon, chiedendo un incontro urgente volto a rivedere la policy tariffaria e collaborare con i consumatori per impedire aumenti eccessivi degli abbonamenti. Quale sarà la risposta di Amazon? Continuate a seguirci perché probabilmente ritorneremo presto sull’argomento. Se non siete ancora abbonati Prime e volete diventarlo prima dell’aumento di prezzo, potete farlo attraverso questo link.

