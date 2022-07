Non è facile far emergere un nuovo prodotto in un mercato competitivo come quello degli smartwatch eppure DOOGEE D11 sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a ritagliarsi un proprio spazio. Realizzato da un brand con una lunga esperienza nel campo degli smartphone, il nuovo dispositivo si fa notare per un design decisamente punk, che non passerà certo inosservato al polso dei suoi acquirenti.

DOOGEE ha infatti realizzato uno smartwatch quadrato dotandolo però di uno schermo circolare, una forma decisamente insolita che ha richiesto numerosi processi produttivi per essere portata a termine. Senza dimenticare, in contrasto con il colore dello smartwatch per creare un look appariscente senza mai diventare eccessivo.

DOOGEE D11 in promozione speciale

Durante la settimana che va dal 25 al 29 luglio potrete portarvi a casa, con un piccolissimo sovrapprezzo, due cinturini aggiuntivi, così da poter cambiare sempre l’aspetto dello smartwatch. Unendolo poi ai sei quadranti presenti nella memoria interna, a cui se ne aggiungono decine che possono essere scaricate online, potrete quindi creare una combinazione unica in grado di distinguersi dalle masse.

DOOGEE D11 utilizza un chip 2 in 1 RealTek 8763EW, che offre la connettività Bluetooth, migliora l’efficienza energetica massimizzando l’autonomia. Il chip permette inoltre di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch, a patto ovviamente di averlo collegato allo smartphone, una soluzione molto comoda quando avete le mani impegnate o il telefono non è a portata di mano.

L’assistente vocale, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, è sempre pronto a rispondere alle domande dell’utente, basta un doppio tocco sullo schermo per richiamarlo. La connessione con lo smartphone permette inoltre di ricevere le notifiche dalle app installate, controllare la riproduzione musicale e ricevere aggiornamenti sulle condizioni meteo.

Non mancano ovviamente le funzioni dedicate alla salute, a partire dal tracciamento in tempo reale del battito cardiaco, grazie al sensore VP60 che consente anche di ottenere una precisa misurazione del livello di ossigeno nel sangue così da avere sotto controllo il proprio stato di salute. DOOGEE D11 offre inoltre il rilevamento del livello di stress, proponendo esercizi respiratori da effettuare per ridurre lo stress fisico e mentale e affrontare al meglio la giornata.

E di notte il sonno viene tracciato così da avere, al risveglio, un quadro completo di suggerimenti per migliorare la qualità del proprio riposo ed essere sempre in forma. La batteria offre un’autonomia di una settimana con un utilizzo normale, anche se attivando tutte le funzioni tale dato potrebbe scendere in maniera significativa.

La certificazione IP68 ci permette di tenere sempre lo smartwatch al polso, anche durante lo sport, come confermano anche le 70 modalità sportive che permettono di registrare i dati degli allenamenti, da consultare successivamente sullo smartphone grazie alla companion app.

Fino al 29 luglio potete portarvi a casa DOOGEE D11 al prezzo di 48,97 euro, IVA e spese di spedizione inclusi, utilizzando il link sottostante. Aggiungendo dai 2 ai 7 euro potete portarvi a casa fino a tre cinturini aggiuntivi per personalizzare in maniera unica lo smartwatch.

Acquista DOOGEE D11 su AliExpress a 48,97 euro

Informazione Pubblicitaria