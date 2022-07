PosteMobile proroga la sua offerta 300% Digital, continuando a proporre 300 giga di Internet 4G+ a prezzo scontato. La tariffa solo dati, che sarebbe dovuta scadere a metà luglio, risulta tuttora attivabile e lo rimarrà praticamente per tutta l’estate.

PosteMobile 300% Digital: 300 giga in 4G+ in sconto a 8,99 euro al mese

L’offerta PosteMobile è disponibile solo online, con acquisto diretto o tramite operatore, e può essere attivata entro il 14 settembre 2022 (salvo eventuali e ulteriori proroghe). Si tratta di una proposta pensata per chi usa tantissimo la connessione dati in mobilità, magari con un modem 4G portatile: non include infatti minuti di chiamate o SMS, ma 300 giga in 4G+ alla velocità massima di 300 Mbps al costo promozionale di 8,99 euro al mese. Vi ricordiamo che l’operatore virtuale è tornato dallo scorso anno ad appoggiarsi alla rete 4G di Vodafone, dopo la “parentesi” sotto le antenne WINDTRE.

L’offerta offre 20 credit di bonus a coloro che useranno meno di 100 giga nel corso del mese: ciascuno può essere usato nel corso del mese successivo per un minuto di chiamata o per un SMS. Per il resto le telefonate hanno un costo di 18 centesimi al minuto; stessa cifra per i messaggi di testo. Inclusi i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo (al numero 401212). Il quantitativo di giga utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea è di 7,37 al mese.

La SIM ha un costo di 20 euro e prevede 10 euro di costo di attivazione una tantum (in promozione al posto di 15 euro) e 10 euro di credito telefonico incluso. In caso di esaurimento dei giga a disposizione, la navigazione viene bloccata: per proseguire è possibile attivare l’opzione GIGA EXTRA per aggiungere ulteriori giga a 1,99 euro l’uno.

Per ulteriori informazioni o per procedere con l’attivazione di PosteMobile 300% Digital è possibile seguire questo link.

