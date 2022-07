Nei giorni scorsi, Instagram, colosso dei social network facente capo a Meta, ha annunciato ufficialmente dei nuovi strumenti pensati per invogliare i creator a produrre contenuti in collaborazione e a pubblicare Reels.

Tra le novità introdotte, si segnala la possibilità di utilizzare immagini pubbliche nei remix, di selezionare nuovi layout per i Remix e quella di aggiungere una propria clip alla fine di un video già esistente, ad esempio per commentare quanto visto.

Instagram Enhanced Remix: nuovi strumenti per collaborare

Ecco un riassunto dei nuovi strumenti annunciati in via ufficiale da Instagram:

Remix for photos : Le foto rappresentano da sempre il cuore dell’esperienza d’uso di questo social network e continueranno ad avere un ruolo centrale anche grazie a questa novità. Dalle prossime settimane, verrà resa disponibile la possibilità di creare dei remix di foto pubbliche; in questo modo, i creator potranno sfruttare innumerevoli nuove fonti di ispirazione per dar vita a nuovi Reels originali.

: Le foto rappresentano da sempre il cuore dell’esperienza d’uso di questo social network e continueranno ad avere un ruolo centrale anche grazie a questa novità. Dalle prossime settimane, verrà resa disponibile la possibilità di creare dei remix di foto pubbliche; in questo modo, i creator potranno sfruttare innumerevoli nuove fonti di ispirazione per dar vita a nuovi Reels originali. Expanded Remix layouts : Al fine di stimolare ancora di più la creatività della propria community, Instagram ha pensato bene di introdurre dei nuovi layout per la creazione dei Remix. I creator potranno scegliere tra green screen, split-screen orizzontale o verticale e picture-in-picture per aggiungere un proprio commento video a Reels già esistenti.

: Al fine di stimolare ancora di più la creatività della propria community, Instagram ha pensato bene di introdurre dei nuovi layout per la creazione dei Remix. I creator potranno scegliere tra green screen, split-screen orizzontale o verticale e picture-in-picture per aggiungere un proprio commento video a Reels già esistenti. Add your clip: Anche questo terzo nuovo strumento è piuttosto interessante: anziché creare sovrapposizioni con i reel originali, questa funzione permetterà ai creator di commentare un video altrui semplicemente aggiungendo una propria clip alla fine.

Nuovi miglioramenti per Instagram Reels

Nati per contrastare l’ascesa di TikTok e per cavalcare l’onda di questo format video di successo, i Reels sono una parte sempre più significativa dell’esperienza d’uso di Instagram, che ora ha annunciato delle novità degne di nota per quanti vogliano girare, editare e condividere i propri contenuti direttamente dallo smartphone, eliminando tutti i passaggi intermedi.

Ecco tutti i dettagli di quanto annunciato:

Templates : Questa nuova funzione permetterà di creare dei reels partendo da audio precaricato e clip video placeholder: in questo modo, il creator di turno avrà vita più facile e dovrà limitarsi semplicemente ad aggiungere le proprie foto o le proprie clip video. Tutti i template da cui è possibile prendere spunto sono facilmente accessibili con un tap sull’icona della fotocamera nel tab Reels.

: Questa nuova funzione permetterà di creare dei reels partendo da audio precaricato e clip video placeholder: in questo modo, il creator di turno avrà vita più facile e dovrà limitarsi semplicemente ad aggiungere le proprie foto o le proprie clip video. Tutti i template da cui è possibile prendere spunto sono facilmente accessibili con un tap sull’icona della fotocamera nel tab Reels. Dual: La funzione Dual consentirà di sfruttare contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore dello smartphone, in modo tale da riprendere sia quanto inquadrato che la reazione del creator in tempo reale. Tale nuova aggiunta troverà posto direttamente nella fotocamera dell’app Instagram.

I nuovi video verranno automaticamente condivisi come Instagram Reels

Questo annuncio rende decisamente manifesta la volontà di Instagram di sfruttare il più possibile il format dei Reels, che evidentemente hanno dato prova di poter trainare il successo della piattaforma. Come spiegato nel post ufficiale, i Reels offrono “un modo più coinvolgente e divertente per guardare e creare video”, per questo motivo si è deciso di portare tali strumenti creativi e l’esperienza dei video a schermo intero anche nei post video. Dalle prossime settimane, infatti, tutti i nuovi video pubblicati come post su Instagram e aventi una durata inferiore ai 15 minuti verranno condivisi automaticamente come Reels.

Questo nuovo approccio non toccherà i video già pubblicati, che manterranno il formato scelto dall’utente al momento della condivisione.

Discovery : Gli utenti con account pubblico potrebbero trovarsi coi nuovi reels di durata inferiore ai 90 secondi compatibili per essere suggeriti e visti da un maggior numero di persone. Ciò non toccherà gli account privati.

: Gli utenti con account pubblico potrebbero trovarsi coi nuovi reels di durata inferiore ai 90 secondi compatibili per essere suggeriti e visti da un maggior numero di persone. Ciò non toccherà gli account privati. Profilo: Per effetto di questo cambiamento, nella pagina del profilo verranno unificati i tab di video e reels.

Tutte le novità descritte non sono ancora disponibili, lo saranno nelle prossime settimane. Potete scaricare l’ultima versione dell’app Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge.

