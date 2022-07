Nonostante l’enorme successo riscosso da Instagram, il suo team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento della popolare piattaforma social attraverso l’introduzione di sempre nuove funzionalità e nelle scorse ore ne è stata aggiunta una che potrebbe rivelarsi molto comoda, soprattutto in questo periodo in cui si viaggia di più per divertimento.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato l’implementazione di una nuova esperienza di ricerca attraverso una mappa dinamica su Instagram, una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di esplorare le posizioni contrassegnate come più popolari intorno a loro e di filtrare i risultati in base a determinate categorie (come, ad esempio, i ristoranti, i caffè, gli alberghi o i saloni di bellezza).

Instagram introduce una nuova comoda funzione

Ricordiamo che fino a questo momento l’esperienza sulla mappa di Instagram includeva soltanto i post mentre in seguito a tale nuovo aggiornamento gli utenti avranno la possibilità di effettuare ricerche, sfruttare le opzioni per filtrare i risultati e navigare nella mappa per scoprire cosa potrebbero trovare nelle vicinanze.

Ecco l’interfaccia della nuova funzionalità introdotta dal team di Instagram:

L’obiettivo degli sviluppatori è garantire agli utenti di vivere un’esperienza più coinvolgente nel momento in cui trovano luoghi e attività popolari intorno a loro tramite post e Storie o anche persino durante la ricerca di determinati hashtag.

Gli utenti potranno così scoprire un nuovo posto toccando i tag di posizione nei post o nelle Storie oppure potranno cercare il nome di una città o di una località nella pagina Esplora e, nel momento in cui avranno trovato un luogo di loro interesse, avranno la possibilità di salvarlo o condividerlo con gli amici.

Stando a quanto è stato rivelato da Meta, questa funzionalità è già in fase di rilascio e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti Instagram.

